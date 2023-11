Beschuss zwischen Ukraine und Russland

Kiew. Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben erneut den Großteil russischer Drohnenangriffe in verschiedenen Teilen des Landes abgewehrt. In der Nacht zum Sonntag seien 15 von insgesamt 20 Kamikazedrohnen vernichtet worden, teilten die Luftstreitkräfte mit. Ziel war demnach auch die Hauptstadt Kiew und deren Umgebung. Im Kiewer Gebiet sei ein Infrastrukturobjekt beschädigt worden, teilten die dortigen Behörden mit. Es habe aber keine Opfer oder Verletzte gegeben, hieß es. Die Welle von Drohnenangriffen habe am Freitag abend begonnen. Russland gab seinerseits an, in der Nacht auf Sonntag erneut einen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt zu haben. Die Luftverteidigung habe eine ukrainische Drohne über dem nordöstlichen Hauptstadtbezirk Bogorodskoje zerstört, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin laut Agenturen angab. (dpa/Reuters/jW)