Das Grundrechtekomitee hat nun seinen Bericht zu den Protesten gegen die Internationale Automobilausstellung, IAA, vom 5. bis 10. September in München vorgelegt. Unter dem Titel »Kontrolle um jeden Preis« kritisieren Sie, dass die Versammlungsfreiheit durch die Polizei beschnitten wurde – auf welche Weise?

Es gab ständige Kontrollen von Personalien und Taschen: auf Ausstellungsflächen der Automobilkonzerne rund um die IAA in der Innenstadt sowie beim Protestcamp bei einer für etwa 1.500 Personen angemeldeten Versammlung. Es traf Personen mit »alternativem Aussehen«. Außerdem wurden Personalien von Journalistinnen sowie parlamentarischen Beobachtern und deren Teams permanent kontrolliert. Nachfragen bei der Polizei dazu ergaben zudem, dass Menschen »durch konspiratives Verhalten« aufgefallen seien. Taschenkontrollen begründete sie mit der Suche nach Klebstoff oder Materialien für politische Aktionen. Aus unserer Sicht ging es darum, jeglichen Protest im Keim zu ersticken, um einen reibungslosen Ablauf für die Autoaussteller zu garantieren. Besonders am Freitag war uns aufgefallen, dass kaum Aktivistinnen und Aktivisten an- oder abreisen konnten, ohne von der Polizei kontrolliert zu werden. Nach dem Grundgesetz muss garantiert sein, sich frei und ungehindert zu Versammlungen hin- und/oder davon wegbewegen zu können.

Wie wurden die journalistische und parlamentarische Arbeit eingeschränkt?

Journalistinnen wurden trotz Vorweisens des Presseausweises immer wieder kontrolliert, obgleich die Polizei sie schon kannte. Das stört und hält auf. So kann die Presse nicht arbeiten. Bei einer Festnahme von Personen, die an einem Ausstellungsstück in einem Innenhof hochkletterten, verwies die Polizei zugleich Journalistinnen des Platzes. Auch das werten wir als Einschränkung der Pressefreiheit. Uns erging es ebenso, obgleich wir als Demonstrationsbeobachterinnen angemeldet und als solche erkennbar waren.

Im Bericht geht es auch um physische Gewalt seitens der Polizei. Sie konstatieren, dass diese womöglich sogar gegen das Folterverbot verstößt – inwiefern?

Auch Samstag wurden Aktionen und Blockaden durchgeführt. Vor dem Mercedes-Benz-Tower kam es laut dem Bündnis »Smash IAA« zu heftigen Schlagstockeinsätzen. Zudem wendete die Polizei Schmerzgriffe an, um Leute zu bewegen, mitzukommen. Blockaden kann man anders auflösen. Man muss nicht zu solchen Mitteln greifen, um Schmerz zuzufügen, was einschüchtern oder Angst einflößen soll. In den vergangenen Jahren sehen wir eine Verschärfung von Versammlungsgesetzen und angestiegene Gewalt gegen Klimaaktivisten. Die Polizei erhält zunehmende Befugnisse, was die Versammlungsfreiheit einschränkt. Auch das Filmen und permanente Überwachen von Beteiligten trägt dazu bei.

Was können Sie mit Ihren Berichten bewirken? Müsste man vor Gericht klagen, um etwas zu erreichen?

Letzteres machen andere Akteure. Wir schaffen Öffentlichkeit durch unsere Berichte, sind zugleich ein Schutz für die Beteiligten an Versammlungen, weil wir unabhängig beobachten.

Immer wieder müssen Klimaschutzaktivisten die Erfahrung machen, dass sie selber Prügel beziehen, Autolobbyisten und großindustrielle Umweltverschmutzer von der Polizei dagegen beschützt und in ihrem Verhalten bestärkt werden. Wer steht dafür politisch in der Verantwortung?

Die Landesparlamente müssen beantworten, weshalb sie die Polizei nicht so aufstellen, dass die Versammlungsfreiheit gewährleistet ist. Wir versuchen, Dynamiken sichtbar zu machen, wie es dazu kommen kann. Wir stellen unbequeme Fragen: Wie ist es zu rechtfertigen, dass sich die staatliche Ordnungsmacht in der Weise vor privatwirtschaftliche Unternehmen stellt und alles tut, um Proteste dagegen einzuschränken? Weshalb passiert das bei der Automobilmesse? Offenbar herrscht eine große Bereitschaft, den Status quo politisch zu erhalten. Wir machen auf das Defizit aufmerksam.