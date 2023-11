Spanien: Putschaufruf nach Sánchez-Wahl

Madrid. Nach der Wiederwahl des Sozialisten Pedro Sánchez zum Regierungschef Spaniens haben mehrere tausend Menschen in der Nacht zu Freitag in Madrid demonstriert. Es war bereits die 14. Nacht in Folge von teils gewaltsamen Kundgebungen vor der Zentrale von Sánchez’ PSOE-Partei gegen eine Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter. Infolibre berichtete am Donnerstag außerdem, dass etwa fünfzig hochrangige Militärs im Ruhestand ein Manifest verfasst haben, in dem die Armee aufgefordert wird, den kürzlich vereidigten Präsidenten abzusetzen und allgemeine Wahlen auszurufen. Sánchez hatte zwei katalanischen Parteien die Amnestie im Gegenzug für deren Stimmen bei der Parlamentsabstimmung über seine Kandidatur zugesagt. Auf diese Weise war er am Donnerstag im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses gewählt worden. (dpa/jW)