Tausende demonstrieren für Gaza

Beirut. Tausende Menschen sind am Freitag in verschiedenen arabischen Ländern erneut in Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen auf die Straße gegangen. In Jordanien fanden sich die Teilnehmer nach dem Freitagsgebet zu einem »Solidaritätsmarsch« in der Hauptstadt Amman zusammen. Auf Bildern waren Hunderte Demonstranten zu sehen, ebenso sah es in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus. Laut Augenzeugen sollen sich auch im katarischen Doha Tausende Menschen versammelt haben. (dpa/jW)