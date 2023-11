Protest gegen Freilassung in Frankreich

Paris. Die Mutter des im Ende Juni in Nanterre bei Paris durch einen Polizeischuss getöteten Jugendlichen Nahel Merzouk hat zu einer Protestkundgebung gegen die Freilassung des Schützen aus der Untersuchungshaft aufgerufen. Die Demonstration ist an diesem Sonntag in Nanterre geplant, wo es nach einer Verfolgungsjagd zu dem tödlichen Schuss gekommen war. Daraufhin war Frankreich wochenlang von zum Teil gewaltsamen Protesten erschüttert worden. Der Beamte, der den Schuss abgegeben hatte, war Mitte der Woche unter Auflagen freigekommen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen aber weiter. (dpa/jW)