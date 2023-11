Russland will Getreide gratis liefern

Moskau. Russland will nach eigenen Angaben bis Jahresende kostenlos bis zu 200.000 Tonnen Getreide an Länder in Afrika liefern. Die ersten zwei Schiffe mit je 25.000 Tonnen Getreide für Somalia und Burkina Faso seien schon aus russischen Häfen ausgelaufen, sagte Russlands Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Weitere Weizenlieferungen sollen in Kürze nach Eritrea, Mali, Simbabwe und in die Zentralafrikanische Republik gehen. Diese kostenlosen Lieferungen an afrikanische Länder hatte Russlands Präsident Wladimir Putin zuvor versprochen. (dpa/jW)