Sudan verlangt Ende der UN-Mission

Khartum. Der Sudan hat von den Vereinten Nationen gefordert, die UN-Stabilisierungsmission in dem Bürgerkriegsland zu beenden. Die Regierung habe den Beschluss gefasst, dass die Mission UNITAMS mit mehr als 400 vor allem zivilen Angestellten mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müsse, heißt es in einem Brief der UN-Vertretung des Landes. Im Sudan kämpft seit Mitte April die Armee unter Führung des De-facto-Präsidenten, Abd Al-Fattah Al-Burhan, gegen die paramilitärischen Schnellen Eingreiftruppen (RSF) des im Zuge der Auseinandersetzung entlassenen Vizepräsidenten Mohammed Hamdan Daglo. (dpa/jW)