Gaza unter permanentem Bombardement

Gaza-Stadt. Zahlreiche palästinensische Zivilisten sind am Freitag durch israelische Angriffe getötet worden. Wie die palästinensische Agentur WAFA berichtete, starben beispielsweise bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Khan Junis im Süden Gazas vier Menschen. Darüber hinaus seien mehrere Menschen beim Beschuss eines Hauses im nahegelegenen Bani Suhaila getötet und verletzt worden. Bei einem Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza seien mindestens 18 Zivilisten ums Leben gekommen. Auch in der nördlichen Region Dschabalia habe es Dutzende Tote gegeben. Derweil wird die medizinische Versorgungslage immer kritischer, da alle Krankenhäuser in Gaza-Stadt und in Nordgaza außer Betrieb sind. Die Festnetz- und Mobilfunkkommunikation wurden am Freitag vollständig unterbrochen. (jW)