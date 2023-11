EU-Kommission beklagt Lohnunterschiede

Brüssel. Noch immer ist das Arbeitsentgelt von Frauen in den EU-Ländern deutlich geringer als das von Männern, teilte die EU-Kommission anlässlich des Europäischen Tages der Lohngleichheit am Mittwoch in Brüssel mit. Demnach bekommt eine Frau anstelle jeden Euros, den ein Mann erhält, nur 87 Cent – genauso wie im vergangenen Jahr. (dpa/jW)