Polen: Abbrüche sollen legal werden

Warschau. Am Montag hat das linksliberale Lager, das im neuen polnischen Parlament die Mehrheit hat, zwei Gesetzesvorlagen zur Reform des Abtreibungsrechts vorgelegt. Eine sehe »die vollständige Legalisierung des Rechts auf einen Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche« vor, sagte die Abgeordnete Anna Maria Żukowska am Dienstag in Warschau. In der anderen Vorlage gehe es darum, die Hilfe bei Abbrüchen zu entkriminalisieren. Polens Abtreibungsrecht zählt zu den restriktivsten in Europa. Abbrüche sind nur im Fall von Vergewaltigung oder Inzest erlaubt oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Auf Verstöße durch Schwangere oder Ärzte stehen bis zu drei Jahre Haft. (AFP/jW)