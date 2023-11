Verwechslung des Tages: António Costa

Armando Franca/AP/dpa Folgenreiche Verwechslung: Der portugiesische Premier António Costa hält inne (11.11.2023)

In der Politik sollte man sich nicht nur vor politischen Gegnern, sondern auch vor Staatsanwälten in acht nehmen. Der portugiesische sozialdemokratische Premierminister António Costa ist, wie sich herausgestellt hat, am 7. November wegen einer Namensverwechslung zurückgetreten. Ein kleines Versehen, das sein politisches Schicksal besiegelte. Die Staatsanwaltschaft hat den peinlichen Fehler zugegeben: Der »Beweis« gegen Costa basierte auf der fehlerhaften Abschrift eines abgehörten Telefongesprächs. Anstatt Wirtschaftsminister António Costa Silva zu belasten, geriet fälschlicherweise Ministerpräsident António Costa ins Visier. Die Ermittler hatten den zweiten Nachnamen einfach ignoriert. Eine angebliche Panne, die dazu geführt hat, dass das Parlament aufgelöst wurde und am 10. März Neuwahlen stattfinden. Es gibt eben viele »António Costas« in Portugal.

Doch das ist nicht alles. Denn die Staatsanwaltschaft stützte ihre Ermittlungen auf insgesamt 42 Durchsuchungen. Das Konstrukt der Anklagen wegen angeblichen unlauteren Lithium- und Wasserstoffgeschäften brach zusammen wie ein Kartenhaus. Die fünf Verhafteten, darunter der Kabinettschef und ein Freund Costas, wurden am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Gericht urteilte, dass Haft »unverhältnismäßig« sei und es keine Hinweise auf »Gegenleistungen für konkretes Verhalten« gebe. Die politische Landschaft Portugals steht Kopf, und der oberste Staatsanwalt beklagt das »Monster des Rechtsapparats«. Die Öffentlichkeit fragt sich, wie eine Namensverwechslung eine Regierung stürzen konnte, und muss sich nun mit dem Konzept des »Lawfare« auseinandersetzen. Damit werden vor allem in Lateinamerika unliebsame Linksregierungen juristisch zu Fall gebracht. Um solche Versuche abzuwehren, sollten die Portugiesen aufhören, ihre Kinder »António Costa« zu nennen.