IMAGO/Inpho Photography Dragons gegen Leinster (Newport, Wales 12.11.2023)

Es war ein umkämpfter 18:12-Sieg über den walisischen Hauptstadtclub Cardiff Rugby mit dem sich die Bulls aus dem südafrikanischen Pretoria am vergangenen Wochenende an die Tabellenspitze der United Rugby Championship (URC) setzten. In der URC kämpfen seit Ende Oktober in der dritten Saison 16 Teams aus fünf Nationen von zwei Kontinenten um den Meistertitel – im Weltsport zweifelsohne eine außergewöhnliche Profiliga. Doch anders als die bunte Mischung vermuten lässt, handelt es sich offiziell um einen nationalen europäischen Wettbewerb. Die bestplatzierten Teams nehmen an den europäischen Club-Meisterschaften wie dem European Rugby Champions Cup teil, dem Rugby-Pendant zur Champions League im Fußball. Bereits bei der ersten Auflage 2021/22 wurde die URC in einem rein südafrikanischen Finale zwischen den Stormers aus Kapstadt und den Bulls ausgespielt. Die Bulls gewannen 16:13 im Cape Town Stadium. In diesem Jahr standen die Stormers erneut im Finale, unterlagen zuhause aber in einem dramatischen Spiel dem Team aus der westirischen Provinz Munster mit 14:19.

Um die Entwicklung der URC zu beleuchten, lohnt es, der Spur des Geldes zu folgen. Diese reicht im Rugby Union, der weltweit verbreitetsten Rugby-Variante, nicht weit in die Vergangenheit zurück. Erst im August 1995 erklärte der Weltverband International Rugby Board (IRB, seit 2014 World Rugby), die Sportart zum »offenen Spiel«. Zuvor war der Sport seit Gründung der englischen Rugby Football Union (RFU) im Jahr 1871 ein reiner Amateursport. Spieler, die dennoch Geld nahmen oder gegen Profis spielten, mussten mit lebenslangen Spielsperren rechnen. Mit dem Aufkommen des Privatfernsehens flossen dann aber plötzlich große Summen TV-Gelder der Konkurrenz zu. Namentlich der Rugby League, wo schon um 1895 Profistrukturen entstanden waren. Mit den TV-Geldern, die in die australische National Rugby League (NRL) flossen, drohte Union-Clubs in »Down Under« und Neuseeland ein Spielerexodus. Die NRL umwarb spielstarke Union-Amateure mit Profiverträgen.

Unter dem Druck der drei großen Rugby-Nationen der Südhemisphäre öffnete IRB die Rugby Union fürs Profitum. Die nationalen Verbände South African Rugby Union, New Zealand Rugby und Rugby Australia schlossen sich 1996 zum Konsortium SANZAR zusammen, das fortan die Super 12 (heute Super Rugby) betrieb, in der Teams der drei Verbände in einer Meisterschaft antraten, bis Südafrika sich dann ab 2017 Richtung Europa orientierte und ab der Saison 2021/22 komlett nach Europa wechselte. Der erste Vertrag von SANZAR mit der News Corporation des ultrarechten australischen ­Medienmoguls Rupert Murdoch brachte jedenfalls fürs Erste satte 550 Millionen US-Dollar über zehn Jahre ein, der Exodus in die NRL war abgewendet.

Doch bereits Mitte der nuller Jahre zeigte sich der südafrikanische Verband unzufrieden mit der Entwicklung im Super Rugby, und es gab erste Gedankenspiele, sich in einer europäischen Profiliga zu engagieren. Die Südafrikaner sahen sich nicht nur finanziell, sondern auch sportlich benachteiligt. Die Reisen zu ihren Gegnern in Australien und Neuseeland waren nicht nur weit, sondern erstreckten sich auch über zahlreiche Zeitzonen. Als die Sharks aus dem südafrikanischen Durban 2012 gegen die Hamilton Chiefs in Neuseeland im Finale antraten, brachten sie allein mit den Finalrundenspielen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden rund 39.000 Kilometer auf den Tacho, sie durchquerten unzählige Zeitzonen hin und zurück. Das Viertelfinale gewannen die Sharks in Brisbane gegen die Queensland Reds 30:17. Eine Woche später besiegten sie im Halbfinale in Kapstadt die Stormers 26:19. Fürs Finale mussten sie dann wieder um den halben Globus nach Hamilton, wo die von den Reisen und Matches ausgelaugten Sharks eine schallende 37:6-Final-Klatsche kassierten. Doch auch finanzielle Probleme plagten die Südafrikaner. Wegen der Zeitverschiebung lagen die Sendezeiten der Auswärtsspiele in Down Under und Neuseeland alles andere als günstig, was sich negativ auf die Einnahmen auswirkte.

Als SANZAR im April 2017 beschloss, das inzwischen auf 18 Teams aufgeblähte Super Rugby auf 15 zu verkleinern, machte die South Africa Rugby Union Nägel mit Köpfen: Ab der Saison 2017/18 traten die Central Cheetahs aus Bloemfontein und die Southern Kings aus Port Elisabeth im URC-Vorläufer Pro 14 an. Vier andere südafrikanische Teams spielten weiterhin Super Rugby. Seit der Saison 2021/22 engagieren sich die südafrikanischen Top-Teams nun ausschließlich in der URC. Zwar ist auch das mit weiten Reisen verbunden. Den Jetlag aus Super-Rugby-Zeiten ersparen sich die Südafrikaner aber, reisen sie doch nur in benachbarte Zeitzonen.

Das südafrikanische Engagement macht die URC beim Publikum jedenfalls sehr attraktiv. 37,4 Millionen Zuschauer sahen in der Saison 2022/23 die Spiele am TV; ein Schnitt von knapp 250.000 pro Spiel und ein Zuwachs von acht Prozent zur Vorsaison. Die Playoffs verfolgten insgesamt vier Millionen Zuschauer (rund 575.000 pro Spiel) – ein Plus von fünf Prozent, wie URC Anfang September auf seiner Homepage meldete. TV-Verträge unter anderem mit der britischen BBC, RTE in Irland und SuperSport in Südafrika spülen seit der Saison 2021/22 jährlich 77,4 Millionen US-Dollar in die Liga, wie sportspromedia.com unter Berufung auf die Financial Times im Juni 2021 meldete. Die Vorgängerliga Pro 14 hatte zuletzt lediglich 35,2 Millionen US-Dollar an TV-Geldern pro Jahr eingespielt.