Alles relativ: Ferrari verschenkt Aktien

Mailand. Der italienische Luxusautohersteller Ferrari verschenkt Anteile am Unternehmen im Wert von geschätzt zehn Millionen Euro an die Belegschaft. Anfang 2024 werde ein Mitarbeiteraktienprogramm starten, teilte der Autobauer am Montag mit. Jeder Beschäftigte könne einmalig Ferrari-Aktien im Wert von maximal 2.065 Euro erhalten.

Der Aktienkurs von Ferrari war in den vergangenen Monaten um 55 Prozent gestiegen. Ferrari hat seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Jahres um rund ein Drittel auf 963 Millionen Euro gesteigert.

Bei einer Auktion in den USA ist ein Ferrari aus dem Jahr 1962 am Montag (Ortszeit) für rund 51,7 Millionen Dollar (etwa 48,3 Millionen Euro) versteigert worden. (dpa/AFP/jW)