Marijan Murat/dpa »Bitte verschieben Sie Ihre Reise« (Warnstreik am Bahnhof Heilbronn, September 2022)

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) macht ernst und meint es offenbar auch ernst. Seit dem späten Mittwochabend bis 18 Uhr am heutigen Donnerstag läuft der Schienenverkehr bundesweit nur mit erheblichen Einschränkungen. Bereits nach der ersten, wie üblich gescheiterten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn AG sind große Teile des Bahnpersonals – neben Lokführern auch Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter, Disponenten und weitere Berufsgruppen der Sparte DB-Netz – in einen Warnstreik getreten. Von dem 20stündigen Ausstand sind der Fern-, Regional- und Güterverkehr gleichermaßen betroffen.

Auf ihrer Webseite warnt die Bahn vor »massiven Beeinträchtigungen« und rät den Kunden: »Bitte verschieben Sie Ihre Reise.« Normalerweise erledigt das der Staatskonzern mit seinem Faible für Betriebsstörungen und Zugausfällen selbst. Wenigstens für einen Tag kann er dafür anderen den Schwarzen Peter zuschieben: Die böse GDL ist schuld. Deren Bundesvorsitzender Claus Weselsky sieht das freilich anders. In einer Pressemitteilung vom Dienstag wies er auf den Starrsinn der DB-Führung hin, über die »unverzichtbare« Kernforderung der Gewerkschaft nach einer Arbeitszeitverkürzung für Beschäftigte im Schichtdienstes gar nicht erst sprechen zu wollen. Die GDL drängt auf eine Absenkung des Wochenpensums von 38 auf 35 Stunden, ohne Entgeltkürzung. Beim Verhandlungsauftakt vor sechs Tagen in Berlin hatte DB-Personalvorstand Martin Seiler das Anliegen mit »unerfüllbar« abgekanzelt.

Das ist gut gebrüllt. Gemeinsam mit DBB Beamtenbund und Tarifunion verhandelt die GDL mit insgesamt rund 60 privaten und öffentlichen Unternehmen, und nicht wenige davon lassen beim Thema Arbeitszeit mit sich reden. »Hartleibig« agieren laut Gewerkschaft bisher neben der DB AG nur noch der Transdev-Konzern, die City-Bahn Chemnitz sowie acht Personaldienstleister für Lokführer. Transdev, hierzulande das zweitgrößte Bahn- und Busunternehmen, hat seine Verweigerungshaltung in schon drei Treffen durchgehalten, auch nachdem Werktätige mit einem zwölfstündigen Warnstreik Druck gemacht hatten. Begründet wird das mit den Kosten und damit, dass dann nötige Neueinstellungen mangels ohnehin fehlender Fachkräfte nicht realisierbar wären. Die GDL dreht den Spieß um und argumentiert mit den schlechten Arbeits- und Lohnbedingungen, die die Ausübung entsprechender Berufe unattraktiv machten.

Das Schichtsystem bei der Eisenbahn umfasst unter anderem Lokführer, Fahrdienstleiter und Beschäftigte in den Werkstätten. Es sieht Dienststarts und -enden zu jeder Tages- und Nachtzeit vor, gearbeitet wird mithin an sechs oder mehr Tagen am Stück und dabei zwischen acht und zwölf Stunden. Dazu kommen regelmäßig Einsätze an Wochenenden und Feiertagen. Das schlaucht und vergrault die Leidtragenden und schreckt Nachrücker ab. Ohne die Perspektive einer günstigen »Work-Life-Balance« seien viele Bahnjobs für junge Menschen heute schlicht keine Option, meint Weselsky. Nur hat sich das wohl noch nicht zu den DB- und Transdev-Konzernlenkern herumgesprochen. Dabei würden nicht nur andere Gewerkschaften wie Verdi und die IG Metall laut über die Einführung einer 32-Stunden-Woche nachdenken. Selbst die Berliner Verkehrsbetriebe als echter Branchenriese bringe inzwischen eine Vier-Tage-Woche ins Spiel.

Mit Blick auf die schon früh verschärfte Auseinandersetzung gab der GDL-Chef den Betonköpfen im Berliner Bahntower Bescheid: »Wer glaubt, zu Lasten der Mitarbeiter zynisch auf Zeit spielen zu können, befindet sich im Irrtum. Jetzt ist die Zeit, Verbesserungen zu erzielen, das duldet keinen Aufschub!« Auf eine Hängepartie setzen die DB-Bosse auch in puncto Laufzeit. Nach ihrem Willen soll das künftige Regelwerk eine Geltungsdauer von rekordverdächtigen 32 Monaten haben, während sich die GDL eine Spanne von einem Jahr wünscht. Weniger weit entfernt sind die Vorstellungen hinsichtlich der Vergütung. Die GDL fordert 555 Euro mehr im Monat für alle Lohngruppen und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Die Bahn offeriert dagegen eine prozentuale Entgeltsteigerung um elf Prozent und einen Inflationsausgleich von 2.850 Euro.