Henning Kaiser/dpa Die Bundeswehr ist nicht so klamm, wie oft behauptet wird (Rheinbach, 31.7.2023)

Weil sich am Sonntag der Gründungstag der Bundeswehr zum 68. Mal jährte, hörte man schon in der vergangenen Woche von interessierter Seite die üblichen Klagen über eine angeblich fehlende Verteidigungsfähigkeit der Truppe, die von den Leitmedien gern unkritisch aufgegriffen werden. Dass diese Beschwerden einer sachlichen Grundlage entbehren, hat nun eine Studie bekräftigt, die das Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) im Auftrag von Greenpeace erstellt hat. Am Dienstag zitierte dpa daraus.

Die Konfliktforscher sehen die Bundeswehr bei den Faktoren Ausrüstung und Einsatzbereitschaft etwa gleichauf mit den Streitkräften der zwei wichtigsten NATO-Verbündeten in Europa, Frankreich und Großbritannien.

»Die Bundesrepublik ist entgegen allen Behauptungen nicht verteidigungsunfähig«, schreiben die Autoren der Studie. Tatsächlich sei die Bundeswehr hinsichtlich Bewaffnung, Personalstärke und Einsatzbereitschaft vergleichbar mit den »gemeinhin einsatzbereiter und kampfkräftiger eingeschätzten Streitkräften Frankreichs und Großbritanniens«. Die Hauptwaffensysteme der deutschen Armee seien insgesamt sogar »deutlich moderner als die der beiden NATO-Partner«.

Die Wissenschaftler schlussfolgern: »Die Bundeswehr wurde weder kaputtgespart, noch ist Deutschland nicht in der Lage, einen vergleichbaren Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten wie die beiden ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates.« Das Beispiel der Bewaffnung illustriert die Absurdität von Behauptungen, wie sie etwa von der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) geäußert wurden, nach denen die Bundeswehr »von allem zu wenig« habe. Laut Studie sind die deutschen Landsysteme mit einem Durchschnittsalter von unter 20 Jahren im Mittel sieben Jahre jünger als die Systeme Frankreichs und fast zehn Jahre jünger als die Großbritanniens. Die BRD besitze mit dem »Leopard 2«-Arsenal zudem nicht nur die meisten, sondern auch die moderneren Kampfpanzer.

Bei dem Personal scheint die deutsche Armee ebenfalls »gut aufgestellt« zu sein. Nach aktuellen Daten aus dem Jahrbuch »Military Balance« des International Institute for Strategic Studies (IISS/2023) rangiere Deutschland 2022 mit 183.150 Soldaten auf Platz zwei, nach Frankreich, aber vor Großbritannien.

Bei den finanziellen Aufwendungen dürften deutsche Militaristen, zumindest im Vergleich zu den beiden NATO-Verbündeten, eigentlichs nichts zu meckern haben. Hier weist die Studie die Erzählung einer angeblichen Unterfinanzierung als unbegründet zurück. So habe die BRD im Zeitraum von 1993 bis 2022 1.408,8 Milliarden US-Dollar für ihre Streitkräfte aufgewendet und liege damit noch vor Frankreich, das im selben Zeitraum (ohne Ausgaben für Atomwaffen) 1.401,39 Milliarden US-Dollar ausgab.

Dazu kommt die enorme Steigerung des Rüstungsetats, der zwischen 2014 und 2022 von rund 32 Milliarden Euro auf 50,3 Milliarden Euro gewachsen sei, ein Zuwachs von über 50 Prozent. Damit war die Bundesrepublik laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bereits 2020 das Land mit den weltweit siebtgrößten Militärausgaben.

Bezeichnend ist, dass die Debatte um die angeblich »kaputtgesparte Bundeswehr« bereits im Oktober 2014 wie orchestriert begann, als sich Gutachten von Rüstungslobbyverbänden zur »Agenda Rüstung« häuften, die von entsprechenden Meinungsbeiträgen in Leitmedien flankiert wurden. Das hatte Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) in einer Studie aus dem Oktober 2022 gezeigt.

Im Gesamtbild gehen die Forscher vom BICC davon aus, »dass sich die Effizienz Deutschlands und Frankreichs bei der Bewaffnung ähnelt, während das Vereinigte Königreich – mit seinen sehr veralteten Landwaffensystemen – etwas schlechter abschneidet«. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt versprochenen dauerhaft hohen Rüstungsausgaben waren bereits wegen den dafür notwendigen Kürzungen in nahezu allen anderen Bereichen kritisiert worden. Die neue Studie zeigt nun, wie die Erhöhung von Militärausgaben in Deutschland zusätzlich mit Unwahrheiten begründet wird.