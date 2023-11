Energieriese EnBW verdoppelt Gewinn

Karlsruhe. Der Energiekonzern EnBW hat seinen bereinigten Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter in den ersten neun Monaten 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, stieg dieser besonders durch Zuwächse in der thermischen Stromerzeugung und im Energiehandel auf rund 2,4 Milliarden Euro gegenüber 1,1 Milliarden 2022. Im voraus verkaufte Strommengen hätten zu höheren Großhandelspreisen als im Jahr zuvor abgesetzt werden können. Am Freitag hatte der Bund bei der Konzerntochter TransnetBW einen Minderheitsanteil von 24,95 Prozent erworben. (Reuters/jW)