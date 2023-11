Christian Mang Für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) besteht seit 1993 ein Betätigungsverbot in der BRD (Berlin, 26.11.2022)

Am 3. November begann der Prozess gegen den kurdischen Politiker Kenan Ayaz in Hamburg wegen seiner mutmaßlichen PKK-Mitgliedschaft. Warum sind Sie aus Zypern zu diesem Termin angereist?

Wir waren dabei, um unsere volle Solidarität mit Kenan Ayaz zu zeigen und um die Solidaritätsbewegung auch hier fortzusetzen. Wir hatten von unserer Regierung gefordert, die Auslieferung von Kenan Ayaz nach Deutschland nicht zu vollziehen. Außerdem wollten wir unsere Solidarität mit der Bewegung zeigen, die für die Freiheit der Kurden gegen den türkischen Staat und die kollaborierenden europäischen Regierungen kämpft.

In Zypern wird die PKK nicht als »terroristische Organisation« betrachtet. Die EU-Terrorliste ist unter sehr abenteuerlichen und seltsamen Bedingungen zustande gekommen. Wir verbinden die Solidarität mit Kenan Ayaz mit der Forderung, die PKK von dieser Liste zu entfernen. Das türkische Vorgehen basiert auf dieser Charakterisierung der PKK durch EU, NATO und USA. Auf dieser Grundlage fordert die Türkei die Auslieferung kurdischer Aktivisten.

Kenan Ayaz hat seit 2013 auf Zypern gelebt und gearbeitet, ihm wird keine Straftat zur Last gelegt. Unter welchen Umständen und auf wessen Betreiben fand seine Festnahme statt?

Die Republik Zypern gewährte ihm Asyl und erkannte ihn als Geflüchteten an, weil er von der Türkei verfolgt wurde. Zypern hätte ihn schützen und nicht nach Deutschland ausliefern sollen. Er war als Aktivist in der Solidaritätsbewegung für Kurdistan bekannt. Kein Gericht hat ihn jemals für irgend etwas angeklagt. Das alles begann, als die BRD den »Europäischen Haftbefehl« ausgestellt hat und von unserer Regierung die Ausführung gefordert hat.

Aber wir glauben, dass sowohl die zyprische als auch die europäische Gesetzgebung unsere Regierung verpflichtet, den Haftbefehl abzulehnen, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Person aufgrund ihrer politischen Überzeugung verfolgt wird, wie es im Fall von Kenan Ayaz passiert.

Unter welchen Auflagen hat das zyprische Gericht der Auslieferung von Kenan Ayaz dann trotzdem zugestimmt?

Der Oberste Gerichtshof hat die Vollstreckung des »Europäischen Haftbefehls« an die Bedingung geknüpft, dass Kenan Ayaz nicht an die Türkei ausgeliefert wird. Wenn er verurteilt wird, soll er zudem seine Strafe in Zypern absitzen. Aber niemand kann sicher sein, dass das deutsche Gericht und die deutsche Justiz diese Bedingungen erfüllen werden.

Könnte eine Verurteilung zum Beispiel bedeuten, dass, wenn er als »Terrorist« verurteilt wird, sein Asylstatus aufgehoben wird?

Das ist genau unsere Befürchtung. In dem Fall könnte es juristische Gründe geben, seinen Geflüchtetenstatus in Zypern aufzuheben. Dann wäre er nicht mehr davor geschützt, in die Türkei zurückkehren zu müssen.

Wie stark ist die Solidarität mit Kenan Ayaz auf Zypern?

Es gibt eine starke Solidaritätsbewegung mit Personen, Bewegungen und politische Parteien aus nahezu dem gesamten politischen Spektrum. Unsere Partei AKEL, die größte linke Oppositionspartei in Zypern, war sehr aktiv und hat sich an allen Demonstrationen beteiligt, die stattgefunden haben. Es gab eine Großdemonstration in den Straßen unserer Hauptstadt Nikosia, die vom Stadtzentrum zum Gefängnis geführt hat, wo Kenan Ayaz inhaftiert war. Wir waren vor dem Obersten Gericht, und es gab eine angemessene Berichterstattung. Die Menschen in Zypern sind sehr besorgt über seinen Fall. Sie sind auch beunruhigt darüber, dass die Regierung eines Landes, dessen Nordteil von der Türkei besetzt ist, dem Willen der Besatzungsmacht durch die Auslieferung nachkommt.

Unsere Partei hat gefordert, das gesamte Vorgehen der Regierung im Fall Kenan Ayaz und die rechtlichen Verpflichtungen sowie die politischen Entscheidungen im Parlament zu diskutieren. Wir haben uns auch mit Fragen zu den Haftbedingungen an die Polizei und den Justizminister gewandt.

Was war Ihr Eindruck vom deutschen Gericht?

Ich bin besorgt über die Frage der Auslegung von Grundrechten einer beschuldigten Person. Diese sollte jederzeit dem Prozess folgen und alles verstehen können, denn ein falsches Wort kann zur Verurteilung führen.