Verhandlungen für Abkommen zu Plastikmüll

Nairobi. In Kenia wurde am Montag in der Hauptstadt Nairobi die dritte von fünf Verhandlungsrunden über ein internationales Abkommen zum Umgang mit Plastikmüll gestartet. Bis Sonntag diskutieren Vertreter aus mehr als 170 Staaten über konkrete Maßnahmen für ein weltweit verbindliches Abkommen zur Beendigung der Verschmutzung durch Plastikmüll. Erstmals wird dabei über einen im September veröffentlichten Textentwurf beraten. Die Direktorin des UN-Umweltprogramms UNEP, Inger Anderson, sagte am Montag bei der Eröffnung, das Abkommen müsse »ein scharfes Instrument« für eine bessere Zukunft ohne Plastikverschmutzung werden. Es bedürfe einer Produktion mit weniger neuen Materialien, weniger Kunststoff und ohne schädliche Chemikalien. Ressourcen müssten effizienter genutzt, wiederverwendet und recycelt werden, so Anderson. (AFP/jW)