Aziz Taher/REUTERS Libanon steht hinter Gaza: Anhängerinnen und Anhänger der Hisbollah am »Tag der Märtyrer« (Beirut, 11.11.2023)

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah hat sich am Sonnabend erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Anlass war der »Tag der Märtyrer der Hisbollah«, den die Organisation jeweils am 11. November begeht. Ausführlich ging Nasrallah auf die Kämpfe in und um Palästina ein. Die »zionistischen Angriffe« auf Gaza zeigten das wahre Gesicht eines »grausamen Feindes«, sagte Nasrallah unter Verweis auf die israelische Armee. »Schamlos und vor den Augen der ganzen Welt greift er die Krankenhäuser und die Zivilisten an.« Eines der wichtigsten Ziele der israelischen Verbrechen sei, die Menschen der Region zu unterwerfen. Doch die Zeit für »das zionistische Gebilde« laufe aus, weil seine »Brutalität und Grausamkeit« von der ganzen Welt gesehen würden. Die internationale öffentliche Meinung verändere sich.

Wie schon eine Woche zuvor machte Nasrallah die USA für den Krieg in Gaza verantwortlich. Sie seien diejenigen, die den Krieg führten und über einen Waffenstillstand entscheiden könnten. Wenn die USA keinen regionalen Krieg wollten, müssten sie den Angriff auf Gaza stoppen. Die US-Regierung habe versucht, durch »westliche und arabische Kanäle Druck auf den Widerstand im Irak, im Libanon und in Jemen« auszuüben. Washington wolle, dass keine Angriffe gegen die US-Truppen und -Basen im Irak und in Syrien ausgeführt werden. Doch der einzige Weg, um solche Angriffe zu stoppen, sei, den Krieg gegen Gaza zu beenden, betonte Nasrallah. »Die Partei, die diese Aggression aufhalten kann, ist die, die sie durchführt. Und das sind die USA.«

Im südlichen Libanon habe die Hisbollah den Druck auf die israelischen Streitkräfte erhöht. »Angriffsdrohnen und ›Burkan‹-Raketen mit bis zu 500 Kilogramm Sprengkraft« seien eingesetzt worden, sagte Nasrallah. Aufklärungsdrohnen flögen täglich über den Städten Safed, Akkon und Haifa. Positiv hob er die Haltung der Libanesen hervor, die den Widerstand unterstützten. Wie es weitergehe, liege nicht in seiner Verantwortung, die aktuelle Politik orientiere sich an der militärischen Entwicklung: »Das Schlachtfeld spricht lauter als Worte.«

In Gaza gingen die Angriffe der israelischen Armee unvermindert weiter. Ziele in Gaza-Stadt waren Berichten zufolge das Shifa-Krankenhaus und andere Kliniken. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) teilte am Sonntag morgen in Genf mit, den Kontakt zu ihren Ansprechpartnern im Shifa-Krankenhaus verloren zu haben. Am Wochenende waren das Herzzentrum der Klinik sowie die Ambulanz Ziel israelischer Angriffe. Dort waren auch Menschen untergebracht, die Schutz gesucht hatten. Berichten zufolge sollen 13 Personen getötet worden sein. Der Direktor des Krankenhauses, Mohammed Abu Salmija, gab im Gespräch mit dem katarischen Sender Al-Dschasira am Sonnabend an, dass auf der Frühgeborenenstation zwei Babys gestorben seien, nachdem der Strom ausgefallen sei. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Hagar, teilte mit, das Militär werde bei der Evakuierung der Babys helfen. Man stehe in regelmäßigem Kontakt mit den Krankenhausmitarbeitern. Die israelische Armee behauptet, dass sich unter dem Shifa-Krankenhaus die Kommandozentrale der palästinensischen Kämpfer befinde.

Unklar bleibt, wie weit die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch vorangekommen sind. Nach Besuchen von Beamten der CIA und des Mossad in Doha am vergangenen Donnerstag hatten Katar und Ägypten offenbar Botschaften an die Hamas übermittelt. Die US-amerikanische Infoseite Axios berichtete am Sonntag, dass US-Präsidentenberater Brett McGurk in Sachen Gefangenenaustausch in den Mittleren Osten reise. Nach Gesprächen mit NATO- und EU-Verbündeten in Brüssel werde McGurk Israel, Saudi-Arabien, Jordanien und Katar besuchen. Ein Plan ist offenbar, dass Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad alle als Geisel festgehaltenen Frauen und Kinder überstellen und Israel im Gegenzug ebenfalls sämtliche palästinensischen Frauen und Kinder entlässt, die sich in israelischer Haft befinden. Katars Unterhändler hat allerdings wiederholt erklärt, dass ein Gefangenenaustausch einen Waffenstillstand erfordere.