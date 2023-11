BRD könnte auch 2024 in Rezension bleiben

Berlin. Der BRD könnte ein weiteres Rezessionsjahr bevorstehen. Laut der am Freitag veröffentlichten Konjunkturprognose von Commerzbank-Ökonomen dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2024 um 0,3 Prozent schrumpfen. Die Energiepreise etwa dürften trotz des gerade verkündeten »Strompreispakets« noch lange hoch bleiben, sagte der Chefvolkswirt des Geldhauses, Jörg Krämer. Zwar erhole sich die private Kaufkraft, jedoch seien Verbraucherpreise seit 2020 um etwa acht Prozentpunkte stärker gestiegen als die Löhne. Ein Drittel der Verbraucher lebe von der Hand in den Mund und könne nicht sparen, so Krämer. (AFP/jW)