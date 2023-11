Namen von Nazis an Brücken

Neubrandenburg. In mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns hat die Polizei am Donnerstag abend und am Freitag insgesamt zwölf Laken mit Namen von Faschisten beschlagnahmt, die bei der Niederschlagung des Hitler-Ludendorff-Putsches im November 1923 getötet worden waren. Vier der Laken hingen nach Angaben der Polizei an Autobahnbrücken der A 11 und der A 20. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. (AFP/jW)