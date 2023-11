Fanklub Bilbao vom FC St. Pauli löst sich wegen einseitig proisraelischer Positionierung des Hamburger Vereins auf

IMAGO/RHR-Foto Banner von Fans des FC St. Pauli mit Losung, die von der israelischen Regierung derzeit für Luftangriffe auf Gaza missbraucht wird (Hamburg, 31.10.2023)

Nachdem vergangenen Monat bereits 14 als »St Pauli International« zusammengeschlossene Fanklubs von Glasgow über Athen bis Chicago gegen die einseitig proisraelische Positionierung des Fußballvereins aus Hamburg protestiert hatten, gab am Mittwoch der Fanklub vom FC St. Pauli im baskischen Bilbao seine Auflösung bekannt:

(...) Vor sechs Jahren hatten wir beschlossen, unsere Liebe zum FC St. Pauli durch die Gründung eines offiziellen Unterstützerklubs auf eine formale Grundlage zu stellen, da wir uns mit der Art und Weise identifizierten, wie er die linken Ideale im Fußball verteidigte. Diese Ära endet heute.

Wir fühlten Trauer und Scham, nachdem wir die Reaktion der deutschen Linken einschließlich der Fußballwelt bezüglich des Genozids gesehen haben, den der Staat Israel gegenüber dem palästinensischen Volk begeht. Demonstrationen und palästinensische Fahnen wurden verboten, und jeder, der nicht die offizielle Erzählung verteidigt, wird beschuldigt, Antisemit zu sein. Alle Fußballvereine in dem Land, einschließlich des FC St. Pauli, und eine Mehrheit ihrer Fans, haben sich entsprechend verhalten.

In den letzten Tagen haben wir mit Bedauern Angriffe auf Kollegen zur Kenntnis genommen, die sich innerhalb der internationalen Fans des FCSP um eine gesunde und kritische Debatte bemüht (…) haben. Wenn es nur eine Seite der Geschichte geben kann und nur eine Version der Ereignisse, die die willkürlichen Morde an Zivilisten, Apartheid und Besatzung und Kolonisierung von palästinensischem Land ignoriert, dann sind wir zu der Einsicht gelangt, dass dies definitiv nicht unser Platz ist. Wenn der Klub und seine Fans die andauernden Massaker rechtfertigen, dann sehen wir keine andere Möglichkeit, als den Klub zu verlassen, alle Aktivitäten einzustellen und Bilbao St. Pauli aufzulösen.

Wir lassen dabei Jahre von Arbeit, Freundschaft und Erfahrungen hinter uns, die wir für immer in unserer Erinnerung behalten. Freundschaften mit Menschen aus verschiedenen Ländern, mit denen wir weiterhin zusammenarbeiten, die Unterdrückten unterstützen und gemeinsam für eine gerechtere Welt kämpfen werden. Fußball wurde von der Arbeiterklasse für die Arbeiterklasse geschaffen, wir werden seine Wurzeln nicht vergessen, und wir werden an ihn weiterhin als ein Mittel der Befreiung glauben. (…)

Übersetzung: jW

Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, forderte am Donnerstag anlässlich der Bundestagsdebatte zur Kindergrundsicherung eine entschiedenere Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland:

Es muss endlich gelingen, die beschämend hohe Kinderarmutsquote in Deutschland spürbar zu senken. Dafür ist die geplante Kindergrundsicherung ein wichtiger erster Schritt, aber eben auch nicht mehr. Dieser erste Schritt muss jetzt gelingen und nicht zu einem Trippelschritt verkommen. Die Kindergrundsicherung darf im weiteren Verfahren in Bundestag und Bundesrat nicht weiter zusammengestrichen werden. In der jetzt vorgelegten Fassung wird die Kindergrundsicherung das durch die UN-Kinderrechtskonvention garantierte Recht auf soziale Sicherheit nicht ausreichend garantieren. Deshalb muss sie nachgebessert werden, was mehr Geld kosten wird als bisher veranschlagt. Aber diese Mehrkosten sind eine notwendige Investition des Staates in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. (…)