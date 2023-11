Ukraine: Außenminister gegen Verhandlungen

Kiew. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hat allen Forderungen nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eine Absage erteilt. Dies erklärte Kuleba am Donnerstag auf X, vormals Twitter. Mit seiner Äußerung reagierte der ukrainische Außenminister auf Berichte westlicher Medien, denen zufolge manche Verbündete Kiews angesichts des Stillstands an der Front zunehmend die Frage von Friedensgesprächen mit Russland aufwerfen. Auch Präsident Wolodimir Selenskij hatte in der vergangenen Woche im US-Fernsehen erklärt, die Ukraine sei nicht zu Gesprächen mit Russland bereit. (AFP/jW)