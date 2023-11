Kasachstan: Putin will Zusammenarbeit

Astana. Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Besuch in Kasachstan die Beziehungen Moskaus zu der Exsowjetrepublik hervorgehoben. Beide Länder seien »nicht nur Verbündete, sondern engste Verbündete«, sagte Putin am Donnerstag auf einem Wirtschaftsgipfel in der Hauptstadt Astana. Er schlug vor, die Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen auszubauen. Dazu zählte er Militär und Raumfahrt, Landwirtschaft und Atomenergienutzung sowie den Ausbau von Transportrouten für Weizen und Düngemittel in Asien. Unterdessen trafen sich hochrangige Politiker des Iran, der Türkei, Pakistans, Aserbaidschans und anderer zentralasiatischer Länder in der usbekischen Hauptstadt Taschkent zu einem Gipfel der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit.(AFP/Reuters/jW)