Razzien gegen Mafia-Mitglieder

Rom. Die italienische Polizei und die US-Bundespolizei FBI sind am Mittwoch mit Razzien gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder auf Sizilien und in New York vorgegangen. Nach Angaben der italienischen Polizei wurden 17 Haftbefehle ausgestellt, sieben davon in der sizilianischen Provinz Palermo und zehn in New York. Dies sei im Rahmen von Ermittlungen zu Mafiaverbindungen, Erpressung, manipulierten Auktionen und Brandstiftung gegen den Gambino-Clan geschehen. (AFP/jW)