Kevin Lamarque/REUTERS Beijing hält die Zeit für reif, sich auf Absprachen mit Washington einzulassen (Xi Jinping in Bali, November 2022)

Das diesjährige Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), wirft seine Schatten voraus. Von Mittwoch bis Freitag kommender Woche werden Vertreter der 21 Staaten und Regionen von beiden Seiten des Pazifiks, die der APEC angehören, in San Francisco erwartet, darunter eine ganze Reihe Staats- und Regierungschefs. Schon an diesem Wochenende beginnen Begleitveranstaltungen sowie informelle Treffen am Rande des Großevents; die Metropole an der US-Westküste rechnet mit insgesamt rund 20.000 Gästen. Eines aber prägt die Wahrnehmung der Ereignisse bereits seit Tagen: das Treffen von US-Präsident Joseph Biden mit Chinas Präsident Xi Jinping, das in der zweiten Wochenhälfte in San Francisco stattfinden soll – wenn Xi, wie es allgemein erwartet wird, am APEC-Gipfel teilnimmt. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Kontrollverlust befürchtet

Vor allem Washington drängt seit Monaten auf das Treffen. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China eskaliert immer mehr. Die Gefahr, dass er vollständig außer Kontrolle gerät – durch stets neue Sanktionen, durch eine Kollision von Kriegsschiffen oder Kampfjets auf oder über dem Südchinesischen Meer –, nimmt zu. Die USA verschärfen den Konflikt systematisch, wollen dies aber präzise steuern und nicht in einen ungeplanten Zusammenstoß geraten, zumal sie in gewissem Umfang in der Ukraine, jetzt auch noch in Israel gebunden sind. Deshalb brauchen sie Absprachen, Kontrollmechanismen, militärische Notfallkontakte. Die Volksrepublik wiederum hat sich mit dem Treffen Zeit gelassen: Die einfachste Methode, riskante Situationen zu vermeiden, besteht schließlich darin, den Konflikt nicht weiter zuzuspitzen; Washington hätte das jederzeit in der Hand.

Nach einer ganzen Reihe vorbereitender Treffen der Außen-, Finanz- und Wirtschaftsminister beider Staaten hält nun aber auch Beijing die Zeit offenbar für reif, sich auf Absprachen mit Washington einzulassen, um unkontrollierte Eskalationen zu verhindern. Konkrete Resultate sind von dem Gespräch zwischen Xi und Biden in der kommenden Woche kaum zu erwarten: Eine echte Verbesserung der Beziehungen ist zur Zeit nicht drin, vielleicht aber eine gewisse Stabilisierung. Victor Cha, Asien-Experte des Washingtoner Center for Strategic and International Studies (CSIS), dämpfte die Erwartungen zuletzt erneut: »Reden ist besser als nicht zu reden.«

Reden werden sowohl Biden als auch Xi nicht nur auf, sondern auch am Rande des APEC-Gipfels. Spekuliert wird über ein Gespräch zwischen Xi und Japans Ministerpräsident Kishida Fumio; es könnte ebenfalls beitragen, eine unkontrollierte Eskalation der Konflikte in der Asien-Pazifik-Region zu verhindern. Mit Australiens Premierminister Anthony Albanese ist Xi bereits zu Wochenbeginn in Beijing zusammengetroffen. Biden wiederum wird Berichten zufolge unter anderem mit Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim sprechen. Zwischen Washington und Kuala Lumpur bahnt sich ein womöglich ernster Konflikt an, weil Malaysia sich beharrlich weigert, sich gegen die Hamas zu positionieren. Biden dürfte zudem den Präsidenten der Philippinen, Ferdinand Marcos Jr., treffen. Marcos, der auf einen dezidiert antichinesischen Kurs eingeschwenkt ist und sein Land in eine Art festen Flugzeugträger für US-Kampfjets transformiert, legt unterwegs einen Besuch im Hauptquartier des U.S. Indo-Pacific Command auf Hawaii ein.

»TPP light«

Inhaltlich wird Biden auf dem APEC-Gipfel, so heißt es, Fortschritte bezüglich des Indopazifischen Wirtschaftsrahmens für Wohlstand (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF) verkünden wollen. Biden hat die Initiative im Mai 2022 gestartet – eine Art »TPP light«. TPP war das transpazifische Freihandelsbündnis, mit dem einst Barack Obama China am Pazifik ökonomisch isolieren wollte, aus dem Donald Trump aber sogleich ausstieg. Das IPEF, an dem sich neben den USA 13 Staaten der Asien-Pazifik-Region beteiligen, ist ein noch im Aufbau begriffener, lockerer, wenig verbindlicher Kooperationsrahmen, dessen Ziel es ist, einen Keil zwischen seine Mitgliedstaaten und China zu treiben. Aktuell ist, wegen erheblicher innerer Reibereien, noch unklar, ob Washington die angestrebten Fortschritte bis zum APEC-Gipfel erzielen kann. Klar ist aber nach einer neuen Studie des renommierten Peterson Institute for International Economics aus Washington, dass die IPEF-Staaten ihre Handelsbeziehungen zu China im vergangenen Jahrzehnt beinahe verdoppelt haben und die Volksrepublik heute wichtigster Lieferant aller IPEF-Staaten außer den USA und dem Sultanat Brunei sowie bedeutendster Absatzmarkt der Hälfte von ihnen ist, und das mit zunehmender Tendenz. Darauf, dass die IPEF-Staaten sich tatsächlich von China lösen könnten, deutet zur Zeit nichts hin.