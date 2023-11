Westbank: Eskalation befürchtet

Ramallah. Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) befürchtet ein Übergreifen der Eskalation im Gazastreifen auf das Westjordanland. Der Generalkommissar der Organisation, Philippe Lazzarini, sagte auf der internationalen Hilfskonferenz in Paris, es bestehe Bedarf an sinnvoller kontinuierlicher humanitärer Hilfe für den Gazastreifen, dazu gehöre auch die Lieferung von Treibstoff. Am Donnerstag wurde außerdem bekannt, dass bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin mindestens neun Menschen getötet wurden. 13 weitere seien verletzt worden, so das palästinensische Gesundheitsministerium. (dpa/Reuters/jW)