Heftige Kämpfe mit Rebellen in Myanmar

Naypyidaw. Angesichts heftiger Kämpfe im Osten von Myanmar hat der Präsident, Myint Swe, am Donnerstag vor einem Zerfall des Landes gewarnt. Seit dem Militärputsch im Februar 2021 kämpfen in verschiedenen Landesteilen ethnische Gruppen gegen die Armee. Im Shan-Staat an der Grenze zu China kommt es seit zwei Wochen zu heftigen Kämpfen zwischen dem Militär und mehreren bewaffneten ethnischen Gruppen. Drei der letzteren hatten am 27. Oktober die Offensive im Shan-Staat gestartet. Mitglieder einer Miliz gaben an, die Kontrolle über vier Städte sowie mehr als 150 Militärstützpunkte übernommen zu haben. (dpa/jW)