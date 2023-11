Soeren Stache/dpa

Bundesweit ist am Donnerstag mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Pogromnacht der Nazis vom 9. November 1938 erinnert worden. Damals hatten die Faschisten deutschlandweit Synagogen niedergebrannt, Jüdinnen und Juden verfolgt, angegriffen und in den Tod getrieben. Sie verwüsteten Wohnungen und Geschäfte. Eine Form des Gedenkens war am Donnerstag, auf Grabsteinen und Stelen nach jüdischer Tradition kleine Steine abzulegen, beispielsweise auf dem Jüdischen Friedhof in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam (Foto). (dpa/jW)