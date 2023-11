China kritisiert G7 wegen Konfrontationskurs

Beijing. China hat die Äußerungen der G7-Außenminister kritisiert und den Block dazu aufgefordert, nicht weiter Konfrontationen zu schüren. Dies teilte die chinesische Botschaft in Japan am Donnerstag mit. Am Mittwoch war ein zweitägiges Treffen der G7-Außenminister in Tokio zu Ende gegangen. In einer gemeinsamen Erklärung hatten die Minister China dazu aufgerufen, seine »nicht marktwirtschaftliche« Politik zu überdenken, Russland nicht zu unterstützen und »den Frieden und die Stabilität« in der Straße von Taiwan zu wahren sowie Hongkong ein hohes Maß an Autonomie zu gewähren. »China wird sich entschlossen gegen alle Verleumdungskampagnen externer Kräfte wehren«, erklärte die Botschaft und fügte hinzu, sie protestiere nachdrücklich gegen die Absichten anderer Länder, China in bezug auf Taiwan einzuschränken. (Reuters/jW)