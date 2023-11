Mali: Minusma-Konvoi erreicht Gao

Bamako. Eine Woche nach dem Verlassen des Lagers in der Stadt Kidal im Norden Malis ist am Dienstag abend der letzte Konvoi der UN-»Blauhelmtruppe« Minusma in Gao angekommen. Das berichtete die Infoseite Afrik.com am Mittwoch. Auf dem 350 Kilometer langen Weg sei der Konvoi sechsmal angegriffen worden. 26 UN-Soldaten seien dabei oder durch Minen verletzt worden. Die »Blauhelme« waren am 31. Oktober aus Sicherheitsgründen vorzeitig aus Kidal abgezogen. Dort kämpfen Malis Armee und die Separatistengruppe »Ständiger Strategischer Rahmen« um die Kontrolle der Region. (jW)