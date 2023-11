Die Linke: Fraktion »politisch am Ende«

Berlin. Die Fraktion Die Linke im Bundestag will am Dienstag ihre eigene Auflösung in die Wege leiten. Die Liquidierung solle bei der nächsten Fraktionssitzung beschlossen werden, teilte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstag abend nach der ersten Sitzung des Gremiums seit dem Parteiaustritt von zehn Abgeordneten um Sahra Wagenknecht mit. Es sei klar, »dass die Linksfraktion politisch am Ende ist«, sagte Bartsch. Ein Zeitplan für die Abwicklung wird voraussichtlich ebenfalls am Dienstag beschlossen. Die Wagenknecht-Gruppe hatte ihr nun zurückgewiesenes Angebot auf vorläufigen Verbleib in der Fraktion auch damit begründet, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter so lange wie möglich sichern zu wollen. (AFP/jW)