-/REUTERS Gruppendynamik: Gregor Gysi, Manfred Müller, Lothar Bisky und Christa Luft feiern den Einzug in den Bundestag (Berlin, 17.10.1994)

Am Dienstag nachmittag trifft sich die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, um über das weitere Vorgehen zu beraten, nachdem vor zwei Wochen zehn Abgeordnete um die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht aus der Partei ausgetreten sind. Nach allen vorliegenden Information haben sich Partei- und Fraktionsspitze vorab darauf verständigt, das Angebot der Wagenknecht-Gruppe auszuschlagen, noch bis zur Gründung der neuen Partei in der Fraktion zu verbleiben und deren Existenz damit zumindest bis zum Januar zu sichern.

Mit den verbleibenden 28 Abgeordneten kann die Linkspartei im Bundestag keinen Fraktionsstatus mehr beanspruchen; Ressourcen, parlamentarische Rechte und zahlreiche Mitarbeiterstellen gehen im Zuge der Abwicklung der Fraktion verloren. Sowohl die zehn Ausgetretenen als auch die 28 Linke-Abgeordneten können dann jeweils eine parlamentarische Gruppe bilden. Das muss beantragt und vom Bundestag bewilligt werden. Die Vorgängerpartei PDS war von 1990 bis 1998 über zwei Legislaturperioden mit einer Gruppe im Bundestag vertreten. Als die PDS von 2002 bis 2005 nur noch mit den beiden in Berlin direkt gewählten Abgeordneten Gesine Lötzsch und Petra Pau im Bundestag vertreten war, wurde die beantragte Anerkennung als Gruppe verweigert.

Fraktionschef Dietmar Bartsch erklärte die Fraktion bereits am Sonntag für »politisch tot«. Es werde in »naher Zukunft« keine Bundestagsfraktion mehr geben. Ob die zehn Abgeordneten schon am Dienstag aus der Fraktion ausgeschlossen werden und die Fraktion damit aufgelöst wird, war im Vorfeld noch offen. Die zehn wurden dem Vernehmen nach gebeten, nicht an der Fraktionssitzung teilzunehmen.

Koparteichefin Janine Wissler sagte am Montag in Berlin, sie werde dem Antrag der Ausgetretenen auf vorläufigen Verbleib in der Fraktion nicht zustimmen. Sie habe zudem nicht den Eindruck, dass es eine Mehrheit für diesen Antrag gebe. Es sei »vollkommen klar«, dass es »natürlich kein haltbarer Zustand« sei, »dass wir da in einer Fraktion gemeinsam sind«. Über den genauen Zeitplan müsse man nun beraten; für sie gelte: »So sorgfältig wie nötig, aber auch so schnell wie möglich muss das jetzt über die Bühne gehen.« Dazu bestehe »große Einigkeit« bei den Abgeordneten, die sich weiter zur Partei Die Linke bekennen. Die Verantwortung für das Ende der Fraktion trügen diejenigen, die die Mandate »jetzt zweckentfremden für ein anderes Projekt«.

Unterdessen ringt die Parteiführung darum, ein paar inhaltliche Akzente zu setzen. Am Sonntag trafen sich Partei- und Fraktionsspitze, die Landesvorsitzenden und die drei direkt gewählten Bundestagsabgeordneten in Berlin. Resultat war – neben demonstrativen Gesten der Geschlossenheit – ein einstimmig beschlossenes Papier zum sozial gerechten ökologischen Umbau der Wirtschaft. Gefordert wird darin unter anderem ein monatliches »Klimageld« von 200 Euro für alle, die weniger als 4.000 Euro brutto im Monat verdienen. Eine vom Bund finanzierte »Industriestiftung« soll »gezielt Anteile an Unternehmen erwerben, die eine Schlüsselrolle im Wandel einnehmen«, und damit »den klimaneutralen Umbau steuern«. Gefordert werden außerdem Hilfen für energieintensive Unternehmen sowie eine Qualifizierungsinitiative für Beschäftigte vor dem Hintergrund des Strukturwandels. Das Land brauche eine »vollkommen andere Wirtschaftspolitik«, sagte Wissler.

Ob das reicht, um politisch noch einmal in die Offensive zu kommen, ist fraglich. Die Partei bröckelt offensichtlich auf verschiedenen Ebenen. Am Montag veröffentlichten mehrere kommunale Mandatsträger der Stadt und des Landkreises Göttingen eine Erklärung, in der sie die von Wagenknecht »angekündigte Gründung einer neuen Partei im linken Spektrum« begrüßen und die Absicht bekunden, dieser neuen Partei beizutreten. Mit Ausnahme eines Kreistagsabgeordneten würden nun fast alle Mandatsträger des Kreises die Linkspartei verlassen oder hätten dies bereits getan. In Göttingen, so Eckhard Fascher, bislang Fraktionsvorsitzender im Göttinger Kreistag, habe sich die Linkspartei in eine »völlig abgehobene« Partei verwandelt, »die vor allem junge Akademiker aus eher bessergestellten Verhältnissen« anspreche.