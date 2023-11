Beata Zawrzel/NurPhoto/imago Als Gesicht des Widerstands ziert Ahed Tamimis Konterfei die Apartheidmauer (Westjordanland, 28.12.22)

Im Jahr 2017 schubste und ohrfeigte Ahed Tamimi einen israelischen Soldaten. Damals war sie 16 Jahre alt. Sie wurde verhaftet und zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, die sie vollständig verbüßte. Das Video der Ohrfeige wurde im Internet millionenfach angeschaut. Am Montag wurde die inzwischen 22jährige in ihrem kleinen Heimatdorf Nabi Salih im Westjordanland erneut festgenommen. Sie soll israelischen Angaben zufolge vergangene Woche auf Instagram zu »terroristischen Aktivitäten« aufgerufen haben.

Israelische Soldaten sollen in den frühen Morgenstunden in das Haus der Familie Tamimi in dem 500 Einwohner zählenden Ort westlich von Ramallah eingedrungen sein. Aheds Mutter Nariman berichtete der Nachrichtenagentur AFP, die Soldaten hätten ihre Tochter an einen unbekannten Ort gebracht und alle Mobiltelefone beschlagnahmt. Weil Aheds Vater Bassam bereits am 20. Oktober zum wiederholten Mal festgenommen worden war, wohnen laut Le Monde neben Ahed nur ihre Mutter und ihre Großmutter in dem Haus. Die Mutter sagte gegenüber der arabischsprachigen Internetseite Arab 48, sie wisse bis heute nicht, wo sich ihr Ehemann momentan befinde. Die Besatzungsmacht hat die Großfamilie Tamimi schon seit einigen Jahren im Visier, weil sie in Nabi Salih zivilen Widerstand leistet.

Offenbar geht es bei der Festnahme von Ahed Tamimi um einen Post, der vergangene Woche in Hebräisch und Arabisch auf einem Instagram-Konto namens »ahed_tamimi15« erschien. »Unsere Botschaft an die Siedlerherden ist, dass wir in allen Städten im Westjordanland, von Hebron bis Dschenin, auf euch warten«, zitierte die israelische Onlinezeitung Times of Israel am Montag den inkriminierten Text. »Wir werden euch abschlachten, und ihr werdet sagen, dass das, was Hitler euch angetan hat, ein Witz war. Wir werden euer Blut trinken und eure Schädel essen. Kommt schon, wir warten auf euch.«

Die Mutter bestreitet nachdrücklich, dass ihre Tochter den Text verfasst hat. »Sie hat das nicht geschrieben, der Instagram-Account gehört ihr nicht«, zitierte Le Monde die Mutter. »Es gibt in den sozialen Medien Dutzende Accounts in ihrem Namen, die von Leuten eingerichtet wurden, die wir nicht kennen.« Jedesmal, wenn Ahed ein neues Konto erstelle, werde es umgehend gehackt, sagte die Mutter der Tageszeitung The National aus Abu Dhabi am Dienstag. Seit dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel hätten jüdische Siedler in der Westbank vehement Aheds Festnahme gefordert. Der Druck auf die 22jährige sei in letzter Zeit sehr groß gewesen. Ahed habe mit ihrer Verhaftung gerechnet. »Deshalb war sie vollständig bekleidet, mit Schuhen und allem, als sie mitgenommen wurde« um vier Uhr morgen.

Tatsächlich ist es anscheinend recht einfach, ein Konto bei Instagram zu kapern. Das Internet ist voll von entsprechenden Anleitungen. Das Konto »ahed_tamimi15« wurde gleich nach Aheds Festnahme gelöscht, möglicherweise von den israelischen Behörden. Die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters sowie andere internationale Medien konnten den Account darum nicht der jungen Aktivistin zuordnen.

Die israelische Armee (IDF) feierte die Festnahme auf ihrer Facebook-Seite: »Wo ist ihr Lächeln jetzt?« kommentierte das Militär höhnisch ein Foto, das den Augenblick der Verhaftung zeigt, berichtete der Sender Al-Dschasira. Israels extrem rechter Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir war ebenfalls hocherfreut. Auf dem Nachrichtendienst X, früher Twitter, schrieb er: »Ein großes Lob an die IDF und den Rest der Sicherheitskräfte, die die Terroristin und ›Menschenrechtsaktivistin‹ Ehad Tamimi Manbi Saleh festgenommen haben, die zuvor wegen Angriffen auf IDF-Soldaten verurteilt worden war und seit Kriegsausbruch Sympathie und Unterstützung für die Nazis zum Ausdruck gebracht hat«, schrieb Ben-Gvir. »Null Toleranz gegenüber Terroristen und Unterstützern des Terrorismus!«

Die angeblich terroristischen Taten, die Ahed Tamimi bisher begangen hat: Mit elf Jahren hielt sie einem Soldaten ihre Faust unter die Nase. Mit 14 biss sie einem Soldaten in die Hand, der ihren jüngeren Bruder abführen wollte. Zwei Jahre später dann die legendäre Ohrfeige, einige Tritte und ein Schubser. Die rechte israelische Tageszeitung Jerusalem Post wies am Montag bereits genüsslich darauf hin, dass die junge Frau besonders in antizionistischen, linken Kreisen populär sei. Auch andere scheinen nur darauf gewartet zu haben, der Aktivistin und ihren Unterstützern eins auszuwischen. »Hallo @amnesty, es stellt sich heraus, dass euer Postergirl, das heute verhaftet wurde, eine Hitler liebende Antisemitin ist, die ihre Anhänger dazu aufruft, Judenblut zu trinken«, schriebt Hillel Neuer am Montag auf X. Der Kanadier ist Geschäftsführer der in Genf ansässigen, ausgesprochen proisraelischen NGO »UN-Watch«, die den Vereinten Nationen bei allen Resolutionen gegen Israel latenten Antisemitismus unterstellt. Die israelische Tageszeitung Maariv wählte ihn 2017 unter die Top 100 der einflussreichsten »Jewish people« in der Welt.

2022 ist Ahed Tamimis Autobiographie »They Called Me a Lioness: A Palestinian Girl’s Fight for Freedom« (Zu Deutsch: »Sie nannten mich eine Löwin: Der Kampf eines palästinensischen Mädchens um Freiheit«) erschienen. »Was würdest du tun, wenn du als Kind erleben würdest, wie dein Haus wiederholt durchsucht wird? Deine Eltern verhaftet? Deine Mutter angeschossen? Dein Onkel getötet? Versuch dir für einen Moment vorzustellen, dass dies dein Leben wäre« – so beginnt das Buch.