Feind der Rätemacht des Tages: Jeremy Corbyn

Martin Pope/SOPA Images/imago Keine (Volks-)Bühne für den linken Labour-Politiker: Jeremy Corbyn, hier als Redner bei einer palästinasolidarischen Kundgebung in London (14.10.2023)

Der in den Mantel der Radikalität geschlüpfte »linke« Liberale ist ein zäher Sozialtypus. Man trifft ihn, obwohl eine relevante politische Linke, von der er intellektuell zehrte, längst nicht mehr existiert, an Universitäten, im Kulturbetrieb, in Parteien – den Überbauarbeiter, der meint, er habe mit den ganzen bürgerlichen Schweinereien nichts zu tun, obwohl die Dachgeschosswohnung bald abbezahlt ist und der Essayband bei Suhrkamp in Vorbereitung.

Die Pose hält allerdings die – seltene – Konfrontation mit realen Kämpfen, in denen der Staat klarstellt, was für eine Linie zu fahren ist, nicht aus. Gerade ist das in Berlin zu studieren. Dort soll ab diesem Mittwoch unter dem kecken Titel »Europa den Räten!« eine »große Beratung über die brennenden Fragen der Gegenwart« stattfinden. Ausrichter ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Ort der Handlung die Volksbühne. Eingeladen sind vor allem Figuren aus dem politisch-ideologischen Universum der Linkspartei. Irgendwer muss gedacht haben, dass das noch gefehlt hat: die Aneignung des Rätebegriffs durch bankrotte Parlamentslöwen im »Gesellschaftsrat an der Volksbühne«.

Dann kam der neue Krieg in Nahost. Blöd war da, dass mit Jeremy Corbyn auch jemand angekündigt wurde, der sich partout nicht einleuchten lässt, dass der Leichenberg, den die Hamas am 7. Oktober in Israel hinterlassen hat, als Argument für den noch höheren Leichenberg taugt, den der israelische Staat in Gaza auftürmt. Am Dienstag war dem ND zu entnehmen: Corbyn wurde wegen seiner »propalästinensischen Positionen« wieder ausgeladen. Auf Initiative der Volksbühne. Aber umgesetzt hat es die nach der Gründerin der KPD benannte Stiftung ohne Murren. Vielleicht ist ja kurzfristig Keir Starmer verfügbar. Der Labour-Chef könnte nach dem »Gesellschaftsrat« schnell noch ins Karl-Liebknecht-Haus rüberkommen – zum Erfahrungsaustausch darüber, wie man eine linke Partei auf liberal umkrempelt, ohne sie zu versenken. Das ist dort die »brennende Frage«.