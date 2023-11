Bangladesch: Proteste wegen Mindestlohns

Dhaka. Vor der angekündigten Festsetzung eines neuen Mindestlohns für die Textilindustrie in Bangladesch ist es erneut zu Gewalt in dem südasiatischen Land gekommen. Die Polizei setzte am Dienstag in der Industriestadt Gazipur Tränengas gegen Tausende demonstrierende Beschäftigte der Branche ein, wie AFP berichtete. Nach Polizeiangaben sei in Onlinemedien zuvor die »Falschnachricht« verbreitet worden, dass Gewerkschaftsvertreter festgenommen worden seien und der Mindestlohn nur halb so stark erhöht werden solle wie gefordert. (AFP/jW)