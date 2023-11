Myanmar: China beklagt Eskalation der Kämpfe

Beijing. Nach Kämpfen zwischen Aufständischen und der Armee im Norden Myanmars an der Grenze zu China hat Beijing eigene Opfer in dem Grenzgebiet bestätigt. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Dienstag, Beijing drücke seine »Unzufriedenheit mit der Eskalation des bewaffneten Konflikts« aus. Myanmars Militär hatte vergangene Woche die Kontrolle über mehrere Städte im nördlichen Bundesstaat Shan verloren. Ein Bündnis mehrerer militanter Gruppen nahm nach eigenen Angaben Dutzende militärische Außenposten ein. (AFP/jW)