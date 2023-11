Aufnahmezentren in Albanien geplant

Rom. Um »irreguläre Migration« einzuschränken, will Italien in Albanien zwei Aufnahmezentren errichten. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Albaniens Regierungschef Edi Rama unterzeichneten am Montag in Rom eine entsprechende Absichtserklärung, wie dpa am Dienstag mitteilte. In den Zentren sollen Asylanträge geprüft und Rückführungen eingeleitet werden. Die Vereinbarung ziele ausschließlich auf Menschen ab, die sich auf Booten über das Mittelmeer auf den Weg nach Italien machen. Nach der Rettung sollen sie umgehend in die albanischen Zentren gebracht werden. (dpa/jW)