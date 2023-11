Frankreichs Justizminister vor Gericht

Paris. In Paris ist am Dienstag der Prozess gegen Justizminister Éric Dupond-Moretti vor dem Gerichtshof der Republik (CJR) den zweiten Tag in Folge fortgesetzt worden. In der Anhörung ging es AFP zufolge um die Umstände, unter denen er 2020 ins Amt kam. Die Anklage lautet auf Amtsmissbrauch. Dupond-Moretti wird verdächtigt, seine Position genutzt zu haben, um mit vier Richtern, mit denen er als Anwalt Differenzen hatte, abzurechnen. »Ich habe immer gesagt, dass ich nur die Empfehlungen meiner Verwaltung befolgt habe«, rechtfertigte er sich am Dienstag. (AFP/jW)