Zahl der Insolvenzen steigt weiter

Halle. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Oktober weiter angestiegen. Wie aus dem Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle hervorgeht, lag sie bei 1.037. Dies seien 44 Prozent mehr als im Oktober 2022 und zwölf Prozent mehr als im Durchschnitt dieses Monats in den Jahre 2016 bis 2019, teilte das IWH am Dienstag mit. »Der Anstieg der Insolvenzzahlen im Oktober markiert eine Trendwende«, sagte Steffen Müller, Leiter der IWH-Abteilung, die für die Insolvenzforschung verantwortlich ist. Bereinigt um Arbeitstagseffekte sei der Oktober der Monat mit den höchsten Insolvenzzahlen seit Ende der Pandemie gewesen. (dpa/jW)