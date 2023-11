Studie: Schwarze Menschen am häufigsten diskriminiert

Berlin. Schwarze sind insgesamt am häufigsten von Diskriminierungen in Deutschland betroffen. Dies geht aus dem ersten Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung hervor, der am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. Mit 54 Prozent berichtet demnach mehr als jeder zweite schwarze Mensch von Rassismuserfahrungen in der Öffentlichkeit. 37 Prozent aller schwarzen Männer gaben an, dass ihnen regelmäßig mit Angst begegnet wird. Mit 20 Prozent berichtete auch jede fünfte schwarze Frau von solchen Erfahrungen. An der Befragung von Juni bis November 2022 nahmen mehr als 21.000 Menschen teil. (AFP/jW)