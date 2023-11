Man hat sich stets bemüht

M&K/imago Loriots 100. Geburtstag naht: Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow (12.11.1923–22.8.2011)

Die ARD und das Deutschlandradio haben Ende Oktober ein großes Onlinearchiv mit eineinhalbtausend Rundfunkbeiträgen und -sendungen von vor 1966 bereitgestellt. Das Angebot heißt »ARD Retro« und ist auf der Anstaltsaudiothek leicht zu finden, wenn man mehrere Semester EDV studiert hat. Alle anderen gehen auf ardaudiothek.de, scrollen die Seite herunter, bei »Podcasts nach Rubrik« klicken sie immer wieder nach rechts und dann auf das Feld »Retro«. Der erste Beitrag, den ich am Sonntag hier fand, war eine vorgeblich authentische Reportage von Radio Bremen, die ein Reporter 1949 mit verstecktem Mikrofon in der Seemannskneipe »Zur roten Laterne« aufgenommen haben will. Wirt und Amüsierfachfrau sprechen zwar Mundart, das aber druckreif. Die Szene ist leicht erkennbar »gescriptet«, wie man das heute nennt, und mit Spelunkenatmosphäre unterlegt im Studio aufgenommen. Unter den Tondokumenten sind auch welche des »einstigen staatlichen Rundfunks der DDR« wie eine »Umfrage in einem Interzonenzug« von 1963, die auch inszeniert sein dürfte, das aber wesentlich geschickter, mit echten Reisenden und in einem tatsächlich fahrenden Zug. Dank »ARD Retro« können wir nun nachhören, welche Mühen der Staatsfunk auch früher nicht gescheut hat, um seine Hörer hinter die Fichte zu führen.

Philip Stegers hat es bei seinem Hörspiel »Wilhelm – Schicksalsjahre eines Kaisers« anders gehalten und aus überlieferten Eindrücken aus dem holländischen Exilhofnarrenstaat von Willem Zwo eine Farce gestrickt (WDR 2023, Di., 20.10 Uhr, DLF). Von den vergessenen Erfolgen des als Mozart-Meuchler mystifizierten Antonio Salieri handelt das Musikfeature »Wie dreistöckige Dampfer unter Fischerbooten« (DLF Kultur 2020, Mi., 21.30 Uhr). Die »SWR-2-Wissen«-Ausgabe »Wozu gibt es Füllwörter?« verspricht eine verblüffende Erklärung auf die Frage, warum neuerdings jeder Mensch regelmäßig mit einem koital geseufzten »genau« seinen Redefluss unterbricht (Do., 8.30 Uhr). Loriot hätte seinen Spaß an dieser Unsitte, die er – genau – nicht mehr erleben durfte. Wenig Bekanntes und mehr Ungenaues über Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow zu seinem Hundertsten auf BR Klassik in »Holleri Du Dödel Di – Früher war mehr Lametta!« (Fr., 19.05 und Sa., 14.05 Uhr). Die »Gesichter Europas« entgleisen am Wochenende »Im Vollrausch« und berichten vom ungesunden Hang dänischer Jugendlicher zur Aufnahme flüssiger Nahrung (DLF 2023, Sa., 11.05 Uhr). In der Wiener Staatsoper geht wenig vornehm, dafür aber live, die Welt unter bei der Übertragung von György Ligetis Oper »Le Grand Macabre« (Sa., 19 Uhr, Ö 1). Der Entdecker des letzten frei herumlaufenden kommunistischen Känguruhs, Marc-Uwe Kling, hat für den ARD-Kinderhörspieltag ein Stück abgeliefert, das am Sonntag auf einer Bühne in Karlsruhe uraufgeführt wird: »Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputtgemacht hat« (BR/DLF Kultur/HR/NDR/RB/SWR/WDR 2023, So., 14 Uhr, u. a. HR 2 Kultur, SWR 2, WDR 3). Ein Wiederhören mit Michaela May in der Rolle einer alten »Schmuserin« gibt es im Zweiteiler »Marei«, den Andi Unger in einem Wirtshaus im niederbayerischen Hiesing stattfinden lässt (BR 2023, Ursendung, So., 15.05 Uhr und Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2). Das »Gewinnerstück des Deutschen Hörspielpreises der ARD 2023« darf in diesem Jahr SWR 2 zuerst senden (So., 18.20 Uhr), und das »Radiokolleg« unterrichtet ab Montag früh in »Die Neutralität« über Ursachen und Freuden der österreichischen Blockfreiheit (ab Mo., je 9.05 Uhr, Ö 1).