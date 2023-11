Hans Blossey/stock&people/imago Heutzutage mit einer Lokalzeitung weniger im Sortiment: Das Klinikum in Detmold (22.4.2013)

Seit Jahren machen Sie sich für eine gute Krankenhausversorgung in Ihrer Region stark. Was ist nach den Schließungen im vergangenen Jahr der aktuelle Stand?

Im vergangenen Jahr wurde die Orthopädie und die 24/7-Versorgung der Unfallchirurgie in der Zentralen Notfallaufnahme am Klinikstandort Lemgo vom Geschäftsführer des Klinikum Lippe abgeschafft. Es ist eine hundertprozentige GmbH des Kreises Lippe. Inzwischen gibt es in Lemgo auch keinen Unfallchirurgen und BG-Arzt für Arbeitsunfälle, Unfälle in der Schule, für behinderte Menschen in Werkstätten, Beschäftigte im Klinikum mehr. Damit ist eine wichtige medizinische wohnortnahe Grundversorgung für circa 75.000 Menschen einfach gestrichen worden.

Sie kritisieren aktuell, dass in der Kantine des Klinikums in Detmold nach vielen Jahren die Lippische Landeszeitung, LZ, nicht mehr verkauft wird. Wie lautet die offizielle Begründung der Klinikleitung?

Ich muss konkreter sagen: Sie darf nicht mehr verkauft werden. Wir als Aktionsbündnis haben diese Entscheidung der Klinikleitung den Politikern im Kreistag, den lippischen Gewerkschaften und den verschiedenen Medienvertretern über eine Mail zur Kenntnis gebracht. Uns blieb nur dieser Weg der begrenzten Öffentlichkeitsarbeit, weil keins der Medien bisher bereit war, über diesen von uns als Skandal bewerteten Vorgang zu berichten – auch die betroffene LZ selbst nicht. Die Verkaufseinstellung begründete der Sprecher des Klinikums damit, dass dieser Service nicht mehr von Patienten, Besuchern und Beschäftigten als wichtig genug bewertet worden sei. Das ist eine schöne Märchengeschichte.

Wieso? Was vermuten Sie denn als Grund für diesen ungewöhnlichen Schritt?

Die große Anzahl der Beschäftigten, wahrscheinlich die Mehrheit, sind sich in der Einschätzung einig: Seit Monaten hat die LZ immer wieder über von uns aufgebrachte Themen und Aktivitäten berichtet. Dazu kamen viele kritische Leserbriefe, die Petition eines gekündigten Chefarztes, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und so weiter. Weitere für den Klinikleiter kritische Momente stehen bevor, wie etwa das Resultat einer Mitarbeiterbefragung, neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und eine Klage vor dem Arbeitsgericht, die möglicherweise auch bundesweite Bedeutung haben kann.

Hinzu kommen die Ergebnisse einer Befragung vom Lippischen Ärztenetzwerk unter den niedergelassenen Ärzten über die Zufriedenheit mit dem Klinikum Lippe. Der Vorsitzende vom Ärztenetzwerk ist gleichzeitig Vorsitzender der Lippischen Ärztekammer. Teilergebnisse sind durchgesickert, und die bestätigen ein gravierend schlechtes Urteil über das Klinikum. Der Klinikleiter steht jetzt schon enorm unter öffentlichem und politischem Druck. Weitere negative Berichterstattungen, die auf direktem Weg über die LZ ins Klinikum geraten, will er offenbar mit allen Mittel vermeiden.

Warum sollte die Klinikleitung so große Angst haben?

Weil die Missstände im Krankenhauses und das Missmanagement des Klinikleiters öffentlich werden. Als Aktionsbündnis fordern wir die sofortige Freistellung des Klinikleiters, um weiteren – auch finanziellen Schaden – vom Klinikum abzuwenden und zum Schutz der Patienten und der Beschäftigten.

Und wie reagiert die Lokalpolitik auf die Vorgänge?

Öffentlich wird immer versucht darzustellen, dass fast alle Parteien, mit Ausnahme der Kreistagsgruppe Die Linke, hinter dem SPD-Landrat als Aufsichtsratsvorsitzendem und der Arbeit des Klinikleiters stehen. In Wahrheit steigt die interne Kritik in einigen Fraktionen weiter an. Das hängt auch mit den Kommunalwahlen 2025 zusammen. Wir haben bereits angekündigt, dass wir sie zu einer »Krankenhauswahl« machen werden.