Habboub Ramez/ABACAPRESS/imago Feiern zum 55jährigen Bestehen der PFLP in Gaza-Stadt (Dezember 2022)

Revolutionär, militant, weiblich: Leila Khaled war über viele Jahrzehnte ein Symbol des antiimperialistischen Kampfes. In Europa hatten Aktivisten ihr Bild in der WG hängen, und linke Verlage veröffentlichten Übersetzungen ihrer Texte.

Khaled wurde 1969 durch Flugzeugentführungen bekannt. Am 29. August war sie an der Entführung des Trans-World-Airlines-Flugs 840 von Rom nach Tel Aviv beteiligt. Das Flugzeug wurde nach Damaskus umgeleitet. Weitere ähnliche Aktionen folgten. Zwei Jahre zuvor war Khaled der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) von George Habasch beigetreten, einer sich auf den Marxismus berufenden revolutionäre Organisation. In den folgenden Jahrzehnten war die PFLP nicht nur ideeller Anziehungspunkt für viele antiimperialistische Linke im globalen Norden. Auch enge organisatorische und materielle Verbindungen wurden geknüpft. Militante deutsche Aktivisten besuchten ihre Trainingslager im Libanon und im Jemen. Mit der Organisation verbanden viele die Hoffnung auf ein gemeinsames, friedliches und sozialistisches Palästina für Araber und Juden. Die PFLP ist bis heute ein Akteur des bewaffneten Kampfes im Nahen Osten. Doch in den vergangenen beiden Jahrzehnten übernahmen religiöse und teilweise fundamentalistische Organisationen die Führung des bewaffneten Widerstands. Der bewaffneter Arm der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, haben Al-Aksa-Märtyrerbrigaden der säkular-nationalistischen Fatah als stärkste bewaffnete Gruppierung abgelöst.

»Al-Aksa-Flut«

Die am 7. Oktober begonnene »Operation Al-Aksa-Flut« wird medial als Hamas-Kampagne dargestellt. Deswegen – und da es nicht nur zu Angriffen auf das israelische Militär, sondern auch zu Massakern an Zivilisten kam – tun sich selbst antiimperialistische Linke heute schwer, Solidarität mit Palästina zu zeigen. Doch tatsächlich nehmen mehrere sich auf den Marxismus berufende Vereinigungen aus dem Gazastreifen an den Kämpfen teil. Bereits am 7. Oktober beteiligten sich der bewaffnete Flügel der PFLP, die »Märtyrer-Abu-Ali-Mustafa-Brigaden«, und jener der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas (DFLP), die »Nationalen Widerstandsbrigaden«, an der Angriffswelle auf Südisrael.

So attackierten DFLP-Mitglieder einen israelischen Wachposten, und eine Kommandogruppe durchbrach den Sperrzaun um Gaza. Die PFLP war für Angriffe auf israelische Stellungen in anderen Abschnitten zuständig. Beide Organisationen haben in den Kämpfen in Gaza bisher jeweils etwa zwei Dutzend Mitglieder verloren, wie jW von einem DFLP-Sprecher erfuhr. Erst am Sonnabend starben die beiden PFLP-Mitglieder Ibrahim Eid und Moatasem Iskafi bei Kämpfen gegen israelische Bodentruppen in Gaza.

Bemerkenswert ist die militärische Aktivität der DFLP, die in den letzten Jahrzehnten keine bewaffneten Aktionen innerhalb der israelischen Gebiete von 1948 durchgeführt hatte. Mit ihrer Teilnahme seit dem 7. Oktober hat sie diese Haltung aufgegeben. Am Sonntag morgen griffen die »Nationalen Widerstandsbrigaden« der DFLP israelische Militärfahrzeuge in Al-Zaytoun mit zwei Raketen im Gazastreifen an.

Im Gespräch mit der jW betont ein DFLP-Vertreter aus Beirut, dass es die »Pflicht aller Palästinenser sei, Widerstand zu leisten«. Die Dschenin-Brigade der DFLP in der Westbank veröffentlichte am Wochenende ein Video, in dem sie erklärte, dass »unsere nationale Sache nur mit Gewalt wiederhergestellt werden kann, denn was mit Gewalt genommen wird, kann nur mit Gewalt zurückgegeben werden«. Die DFLP würde mit den »übrigen nationalen und islamischen Fraktionen« zusammenarbeiten, um den »Besatzern Widerstand zu leisten«. Denn, seit dem israelischen Angriff auf Dschenin im Frühjahr 2023 und »der Aggression gegen Gaza und das Westjordanland leisten wir zusammen mit dem Rest unseres heldenhaften Volkes Widerstand auf dem Feld«. Die DFLP rief alle Araber auf, den bewaffneten Kampf zu beginnen. »Wir sagen jedem ehrenwerten und freien Menschen: Mobilisiert! An alle, die Waffen besitzen: Gehen Sie ins Feld, um diesem Besatzer zu widerstehen.« In einem am Wochenende von der PFLP veröffentlichten Propagandavideo mit Sequenzen von den Kämpfen in Gaza heißt es entsprechend: »Durch unsere Einheit werden wir siegreich sein.«

Kontakte zu Kommunisten

Trotz ihres bewaffneten Widerstands in Koordination mit der Hamas und dem »Palästinensischem Islamischen Dschihad« (PIJ) unterhalte die DFLP enge Verbindungen zu kommunistischen Parteien in der Region und der israelischen Demokratiebewegung, betont die Organisation gegenüber jW. In Beirut würden regelmäßig gemeinsame Proteste gegen den Angriff auf Gaza mit der Kommunistischen Partei des Libanon abgehalten, berichtet ein DFLP-Sprecher: Derzeit sei aber die vorrangige Aufgabe »gemeinsam und an der Seite aller Palästinenser gegen die israelische Aggression bewaffneten Widerstand zu leisten«. Denn nur durch den bewaffneten Sieg des Widerstands gegen die Besatzung könne der Grundstein für den weiteren Kampf für ein sozialistisches Palästina gelegt werden, erklärt er gegenüber jW. Der Sieg gegen das israelische Militär sei aber nur möglich durch die gemeinsame Anstrengung aller palästinensischer Fraktionen.

Trotz 17 Jahren Hamas-Herrschaft und des Versuchs der religiösen Organisationen Hamas und PIJ, das Widerstandsnarrativ zu hegemonisieren, hat die marxistische Linke in Gaza, der Westbank und im Libanon den Glauben an eine sozialistische Zukunft offenbar nicht verloren. Auch die heute 79jährige Leila Khaled ist weiterhin führendes Mitglied der PFLP.