AP Photo/Ohad Zwigenberg Rauch steigt auf nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza (Samstag)

Geschätzt 100 Kampfflugzeuge, die Gaza unablässig bombardieren, nur kurz zuvor die Aufforderung, sich in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu begeben – ohne Kommunikationsmittel. Die UNO hatte darüber hinaus am Freitag erklärt, dass 30.000 Vertriebene durch die israelischen Angriffe im südlichen Gazastreifen zur Rückkehr in den Norden gezwungen seien. Seit dem Abend dann kein Internet mehr, keine funktionierenden Telefonleitungen, keine Möglichkeit, medizinische Hilfe zu erreichen. Ein NBC-Journalist berichtete von vor Ort, dass die Bewohner die Toten und Verwundeten buchstäblich auf Karren und Tuk-Tuks transportierten, Krankenwagen wagten nicht, auf den Straßen zu fahren, um Verwundete zu holen. »Ich habe es mit viel Mühe geschafft, eine Minute lang eine Verbindung herzustellen, und ich wollte Sie wissen lassen, dass das Internet, der Strom und alles andere abgeschaltet ist«, so der Reporter. Am Samstag morgen erreichen wenige Videos die Außenwelt, Palästinenser suchen verzweifelt in Trümmern nach den Opfern der bislang heftigsten Offensive Israels zur »Selbstverteidigung« seit Beginn des Bombenkriegs am 7. Oktober.

Währenddessen debattierte in New York die UN-Generalversammlung zur Lage – gegen 22 Uhr hiesiger Zeit brandete Applaus im Saal auf: 120 Staaten hatten sich der Resolution Jordaniens zum Schutz der Zivilisten und der Aufrechterhaltung legaler und humanitärer Verpflichtungen angeschlossen. Dagegen stimmten 14 Länder, darunter erwartbar die USA und Israel, aber auch Österreich. Die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, erklärte dazu, dass die Schlüsselwörter, die in der Resolution fehlten, Hamas und Geiseln seien, und bezeichnete die Auslassungen als empörend. Deutschland folgte seiner Linie der »uneingeschränkten Solidarität« und enthielt sich, wie die meisten der EU-Staaten, insgesamt 45 Länder. Frankreich dagegen stimmte für die Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung Gazas vor israelischen Kriegsverbrechen und für eine sofortige humanitäre Waffenruhe.

Der israelische Außenminister Eli Cohen zeigte sich angesichts des Ergebnisses empört und sagte: »Wir lehnen den verabscheuungswürdigen Aufruf der UN-Generalversammlung zu einem Waffenstillstand rundheraus ab« und schwor, dass die Hamas zerschlagen werde. »Israel beabsichtigt, die Hamas zu eliminieren, so wie die Welt mit den Nazis und ISIS umgegangen ist«, schrieb Cohen auf X.

Zuvor hatte der Palästinensische Rote Halbmond bereits mitgeteilt, jeden Kontakt zu ihrer Zentrale in Gaza verloren zu haben, später folgten WHO und Unicef. Die beiden vor Ort präsenten Nachrichtenagenturen Reuters und AFP wurden gewarnt, dass der Schutz ihrer Journalisten nicht gewährleistet werden könne. »Ärzte ohne Grenzen« erklärte am Abend, dass sie ebenfalls Kontakt zu den meisten ihrer Mitarbeiter verloren haben und zeigten sich zudem »besonders besorgt um die Patienten, das medizinische Personal und Tausende von Familien, die im Al-Schifa-Krankenhaus und anderen Gesundheitseinrichtungen Schutz suchen«. Das größte Hospital Gazas war zuvor in den Fokus gerückt, nachdem Israels rechter Premier Benjamin Netanjahu ein animiertes Video präsentiert hatte, demzufolge Al-Schifa – das zusätzlich zu den Tausenden Patienten und medizinischen Beschäftigten derzeit bis zu 50.000 Menschen Schutz bietet – das Hauptquartier von »Hamas-ISIS« beherbergen soll. Dagegen verwehrten sich Ärzte und ein Vertreter des palästinensischen Medienbüros am Abend: In einer Pressekonferenz wiesen sie die zuvor erhobenen Vorwürfe von israelischer Seite zurück, so die als Beweis präsentierten Audioaufnahmen von Hamas-Vertretern, die »falsch« und »fabriziert« seien.

Von drei Seiten sollen Tausende israelische Soldaten am Freitag abend versucht haben, in den Gazastreifen vorzudringen. Die Al-Kassam-Brigaden teilten mit, die Invasion der Truppen nach Beit Hainun und östlich von Bureij aufgehalten zu haben und berichteten von mehreren andauernden Gefechten. Al-Dschasira meldete ebenfalls zahlreiche Kämpfe im Osten des Gebiets. Der Journalist Levent Kemal berichtete auf X von drei Zentren. Demnach hätten die Israelischen Streitkräfte (IDF) im Norden eine Seeoffensive in Beit Lahia gestartet, die Attacke sei gestoppt worden, als Gefechte in Beit Hainun ausbrachen. Dort kamen nach Angaben der Al-Kassam-Brigaden »Kornet«-Panzerabwehrraketen gegen die israelischen Truppen zum Einsatz. Auch das Zentrum Gazas wurde demnach in Bureij und Johr Al-Dik die ganze Nacht über attackiert. Am Vormittag teilte die Zivilverteidigung Gazas mit, dass die Luftangriffe der IDF in der Nacht Hunderte von Gebäuden vollständig zerstört hätten, genaue Opferzahlen konnten wegen des Kommunikations-Blackouts nicht bekanntgegeben werden. Der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel – etwa auf Aschkelon oder Tel Aviv – wurde auch am Samstag trotz des israelischen Dauerbombardements fortgesetzt.

Die IDF teilten am Samstag morgen mit, dass sie Asem Abu Rakaba, den Leiter der »Luftabwehr« der Hamas, getötet hätten. Abu Rakaba habe »die Terroristen« befehligt, »die Israel mit Gleitschirmen infiltrierten und für die Drohnenangriffe auf IDF-Posten verantwortlich waren«. »Die Streitkräfte sind immer noch im Einsatz und setzen den Krieg fort«, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari bei einer Pressekonferenz.

Während die Bombardements und Gefechte andauern, sind die Internet- und Telefondienste weiter unterbrochen, ein nahezu vollständiger Stromausfall lähmt die abgeriegelte Enklave. Laut Hagari werde Israel am Samstag Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in den Gazastreifen einfahren lassen, was nach Einschätzung von Reuters darauf hindeutet, dass die Bombardierungen zumindest in dem Gebiet an der Grenze zu Ägypten, in dem bisher geringe Mengen an Hilfsgütern ankamen, eingestellt werden könnten.

Von deutscher Seite hieß es unterdessen am Samstag morgen, dass die Bundeswehr für eine mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger inzwischen mehr als 1.000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt habe. Die ganz überwiegende Zahl der Männer und Frauen sei nun auf Zypern in Bereitschaft, wurde der dpa in Berlin aus Sicherheitskreisen erklärt. Sie seien von dort aus praktisch sofort einsatzbereit, ohne dass aber die weitere Entwicklung in der Folge des Großangriffs der Hamas auf Israel abzusehen sei. Das Verteidigungsministerium hatte am vergangenen Wochenende erklärt, die eigene Reaktionsfähigkeit in der Region werde erhöht. Auf Zypern wurde ein Planungs- und Führungsstab für einen möglichen Evakuierungseinsatz aufgebaut. Auf der Insel sind auch Spezialkräfte der Deutschen Marine (KSM) mit den Kampfschwimmern in Warteposition. Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) sind nach Jordanien geflogen worden.