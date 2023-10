Haftbefehl gegen AfD-Abgeordneten in Bayern

Peter Kneffel/dpa Konstituierung, dann Haftbefehl: Erste Sitzung der 32köpfigen AfD-Landtagsfraktion nach der Landtagswahl (München, 18.10.2023)

München. Kurz vor der konstituierenden Sitzung des bayerischen Landtags ist nach Angaben der AfD-Fraktion Haftbefehl gegen einen ihrer Abgeordneten erlassen worden. Das teilte Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner am Freitag abend mit. Sie nannte aber auch auf Nachfrage keinen Namen und auch keine Details. »Gegen einen neu in den bayerischen Landtag gewählten Abgeordneten der AfD ist ein Haftbefehl erlassen worden«, teilte sie lediglich mit. Dieser solle »aufgrund einer fadenscheinigen Begründung eingesperrt werden«. Ob der Haftbefehl vollstreckt wurde und der AfD-Politiker in Untersuchungshaft ist oder ob der Befehl gegebenenfalls außer Vollzug gesetzt wurde, ließ sie zunächst offen. Abgeordnete genießen grundsätzlich Immunität. Diese beginnt aber erst mit der konstituierenden Sitzung am kommenden Montag. (dpa/jW)