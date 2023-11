Neuer Verkehrsminister in Brandenburg

Potsdam. Der Nachfolger des Verkehrsministers in Brandenburg steht offenbar bereits fest. Das Amt des gebürtigen Westfalen Guido Beermann (CDU) soll auf Wunsch seiner Partei Staatssekretär Rainer Genilke übernehmen, wie der RBB am Sonnabend berichtete. Demnach soll der Wechsel bereits in dieser Woche erfolgen. Den Rücktritt hatte der CDU-Landesvorstand am Freitag abend mitgeteilt. Beermann wolle sich eine »Auszeit gönnen und eine neue berufliche Herausforderung anstreben«. Er soll ein Angebot der Kapitalseite erhalten haben, berichtete die Märkische Oderzeitung. (jW)