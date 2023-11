Habecks Märchen

jW

Was wollte Hitler in Moskau? Am Mittwoch abend klärte der Bundeswirtschaftsminister auf und dozierte auf X (ehemals Twitter): »Der Zweite Weltkrieg war ein Vernichtungskrieg gegen Juden, für das Naziregime war die Vernichtung des europäischen Judentums das Hauptziel.« Deswegen verloren also 27 Millionen Sowjetbürger ihr Leben, sollten nach den Plänen der deutschen Führung etwa 40 Millionen von ihnen Ende 1941 tot sein, der Rest durch Sklavenarbeit einer Vernichtung durch Arbeit »zugeführt« werden. Wer über die Kriegsziele des deutschen Faschismus so plaudert wie Habeck, übernimmt faktisch den »Rassen«wahn. Denn das den Krieg leitende Interesse war: Land und Rohstoffe. Der Völkermord an den europäischen Juden Teil des zweiten Versuchs, im Interesse des deutschen Monopolkapitals Europa neu zu »ordnen«. Nicht viel anders als in der »Russland ruinieren«-Gegenwart.

Habeck wiederholt ein Ammenmärchen, das für die Wiedererrichtung des deutschen Imperialismus in der BRD erfunden wurde, um die Heimatfront im Kampf gegen den Erzfeind im Osten neu zu stärken. Der Legende vom Krieg aus »Rassenhass« folgen die von Springer-Chef Mathias Döpfner, dem unermüdlichen rassistischen Warner vorm Kalifat, gehätschelten Antideutschen ebenso wie Konservative, die jeden Judenmörder »integrierten«, so er vom antibolschewistischen Antisemitismus zum Antikommunismus ohne Attribut, aber mit antirussischem Inhalt, konvertierte. Am Freitag kommentierte FAZ-Koherausgeber Berthold Kohler die Habeck-Fabel: »Auch dem demokratischen Nachkriegsdeutschland gelang es nicht, den Hass auf die Juden und ihren Staat ganz auszurotten; er hielt sich am rechten wie am linken Rand des politischen Spektrums.« Ein Staat, der sich den Kommentator der Nürnberger Gesetze Hans Globke zehn Jahre lang bis 1963 als höchsten deutschen Beamten im Kanzleramt hielt, kannte nie Judenhass, bewaffnete sich nur gegen Russen. Welch Glück, dass die BRD die bekannte linksantisemitische KPD bis heute verboten hat.

Der Konsens des deutschen Spitzenpersonals ist so stabil, dass die Führungskräfte sich wieder einmal für die Volksgemeinschaft halten. Also macht Kohler den Habeck, der Wladimir Putin und Hamas gleichsetzt, flugs nach. Noch nie sei der Judenhass in der BRD so aufgelodert wie jetzt: »Das liegt daran, dass er massive Verstärkung von außen bekommen hat: den Antisemitismus, den Migranten aus der arabischen Welt mitbrachten und mitbringen.« Politischer »Rand« plus Zuwanderer tragen das Judenhassgen nämlich in sich. 100 Jahre nach dem Pogrom gegen osteuropäische Juden im Berliner Scheunenviertel hetzt Kohler: »Ein viel zu großer Teil von ihnen integriert sich nicht. Sie leben in ihren Parallelgesellschaften und in der Mythologie ihrer Herkunftsländer, in der Israel der Teufel ist.« Die Parallelgesellschaften der Reichen im Hochtaunuskreis oder am Starnberger See erwarten solche Kohler-Sätze, ihre Herkunftsmythologien etwa zum Zweiten Weltkrieg verlangen das. Habeck schafft das. Die deutschen Qualitätsmedien sind hingerissen.

Genauer: nicht ganz. Kohler: »Doch muss sich erst noch zeigen, ob den großen Worten auch entsprechende Taten folgen, nicht zuletzt bei den Abschiebungen. Dann könnte man vielleicht sogar von einem heilsamen Schock sprechen – nach Jahrzehnten der Multikultiträumerei und anderer ideologischer Verblendung.«

Aus »Nie wieder!« machen die Feldmarschälle der aktuellen deutschen Ideologie in bezug auf Israel und gegen Russland ein »Jetzt erst recht«. Sorgen macht allein die Heimatfront. Am Tag, an der Habeck sprach, verbot die Berliner Polizei auf dem Kurfürstendamm Demonstranten die Rufe »Stoppt das Morden! Stoppt den Krieg!«. Frieden ist schließlich Hass und Verblendung.