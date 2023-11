Metin Kaya, Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft, tritt aus der Linkspartei aus

imago images/Andre Lenthe 2020 war Metin Kaya neu für Die Linke ins Abgeordnetenhaus eingezogen (Hamburg, 24.2.2020)

Metin Kaya, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, hat am Donnerstag abend seinen Austritt der Partei und Fraktion Die Linke erklärt:

Ich habe mich entschieden, mit dem heutigen Datum die Partei Die Linke und die Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft zu verlassen. (…) 18 Jahre war ich nun Mitglied der Partei Die Linke (…). Fast die Hälfte dieser Zeit habe ich als Kovorsitzender des Bezirksverbandes Altona und Mitglied des Landesvorstandes verbracht. (…)

In den letzten Jahren haben Parteiführungen auf Bundes-, aber auch auf Landesebenen die politische Richtung der Partei derart geändert, dass sie mit meinem politischen Verständnis von einer sozialistischen Partei, die sich konsequent für Frieden, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Freiheit einsetzt, nicht mehr übereinstimmen. »Rote Linien« im Parteiprogramm wurden und werden nach und nach zur Disposition gestellt. Führendes Personal der Partei auf Bundes-, aber auch Landesebenen hat sich öffentlich für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und für das Kriegsbündnis NATO ausgesprochen, was den friedenspolitischen Grundsätzen einer »Friedenspartei« im Grundsatz widerspricht. Auch ein nach Belieben umgedeutetes Verständnis von Antifaschismus hat dazu geführt, dass jegliche Kritik und abweichende Meinung sofort mit »Rechtsoffenheit« etikettiert wurden. Auf diese Weise wurden aufrechte Mitglieder, die ihr Leben lang sich für Frieden und Demokratie eingesetzt haben, als »rechtsoffen« oder gar als Rechte diffamiert. Der Klassenkompass wurde über Bord geworfen; statt dessen die Identitätspolitik zur grundlegenden Politik der Partei auserkoren. (…) Als Beispiele seien die Aktivitäten der Friedensbewegung zu Ostermärschen, zum Antikriegstag oder die größte Friedenskundgebung der letzten Jahre erwähnt. Während mehr als die Hälfte der Bevölkerung (…) den militärischen Kurs der Regierung ablehnt, haben sich die Parteiführungen (…) Schulter an Schulter mit den anderen Parteien den Initiatoren der Demonstrationen und Kundgebungen vorgeworfen, »rechtsoffen« zu sein oder spaltende Gegenveranstaltungen organisiert. Vor diesem Hintergrund sehe auch ich für mich keinen Platz mehr in der Partei und in der Fraktion. (…)

Die Vorsitzenden der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir, kommentierten am Freitag Kayas Austritt:

Wir bedauern Metin Kayas Schritt – wenn er für uns auch nicht überraschend kommt: Seine Entfremdung von der Fraktion und ihren Inhalten und Vorhaben lag schon geraume Zeit auf der Hand. Metin Kaya hat sein Mandat auf der Liste der Hamburger Linken errungen, unsere Parteimitglieder haben auch für ihn einen engagierten Wahlkampf gemacht – es ist schlicht ein Gebot des menschlichen Anstands, dass er nun sein Mandat zurückgibt.

Auch die Hamburger Linke-­Landessprecher Sabine Ritter und Thomas Iwan äußerten sich dazu:

(…) Diese Austritte werden mit immer denselben Scheinargumenten und immer derselben Kritik an unserer Partei verbunden. So begründet Metin Kaya seinen Schritt eben auch mit der konsequenten Haltung der Linken, nirgends auf rechtsoffene Podien oder Veranstaltungen zu gehen. Die Linke ist die einzige Partei, die sich in diesem Land konsequent für Frieden und gegen den Sozialabbau einsetzt. (…)