IMAGO/argum

Im Künstlerhaus in Nürnberg findet an diesem Wochenende die 28. Linke Literaturmesse statt. Sie ist in ihrer Art in Deutschland einzigartig. Was hat sich seit 1996 getan?

Die Rahmenbedingungen haben sich völlig geändert: Einst gestartet, um dem süddeutschen Raum das Verlagsprogramm linker Verlage zu präsentieren, spielt das seit Amazon und Co. nicht mehr die ganz große Rolle. Statt dessen zeigt sich: Hier treffen Linke aufeinander, die sonst nicht miteinander ins Gespräch kommen. Auch die Verlage schätzen besonders diese einmalig solidarische Atmosphäre. Wir merken, dass mit den fast drei Jahrzehnten schon so viel Erfahrung zusammenkommt, dass größere Schwierigkeiten noch nicht zu einem Ende der Messe führen.

Was sich aber nicht geändert hat: Die Messe kommt ohne Geld von Parteien oder Mäzenen aus. Sie wird von Genossinnen und Genossen komplett unentgeltlich organisiert und solidarisch von den Messebesuchern per Spende finanziert. So können wir seit 28 Jahren eine Messe ohne Eintritt veranstalten, was uns wirklich wichtig ist.

An insgesamt drei Tagen kommen zahlreiche linke Verlage zusammen und präsentieren alles von antiquarischen bis zu neu erschienen Büchern. Es stehen Publikationen anarchistischer Vertriebe neben denen der FDJ. Gibt es bei so einem breiten Spektrum nicht auch Reibereien?

Selbstverständlich sind die Unterschiede zwischen den Ausrichtungen zum Teil enorm. Wie gut ist es da, dass sich alle in ihren Differenzen stehen lassen können und gleichzeitig auch Argumente auspacken. Am Ende wird dann kritisch wie respektvoll um den richtigen Standpunkt gerungen. Würde das öfter geschehen, wäre die linke Bewegung schon etwas weiter.

Es gibt nicht nur einen mehrtägigen Messebetrieb, sondern auch mehr als 60 inhaltliche Veranstaltungen. Worauf darf sich das Publikum in diesem Jahr freuen?

Die Podiumsdiskussion am Freitag abend fragte nach dem richtigen Weg der Linken aus dem Kapitalismus. Verschiedene Strömungen stellen ihre Wegweiser auf. An diesem Samstag kann man dann viel erleben, sei es bei »Schwarzer Selbstverwaltung und solidarische Ökonomie« des Unrast-Verlags, dem Erfahrungsbericht einiger Kuba-Brigadistinnen via Cuba Libre und dem Magazin Position, oder ganz belletristisch »Eine Frau geht trinken. Alleine« aus dem Maro-Verlag. Eine Besonderheit findet an diesem Abend statt: Erstmals verleiht der Alibri-Verlag den Jakob-Schabelitz-Preis als Auszeichnung für unabhängige Verlage. Daneben bedanken wir uns bei den FreundInnen der SJD – Die Falken, die ein begleitendes Kinderprogramm anbieten.

Ein Leitspruch der sozialistischen Bewegung war stets, dass »Wissen die Ketten der Sklaverei bricht«. Wieso ist in Zeiten von E-Books und Digitalisierung eine Präsenzmesse so notwendig?

Wir begrüßen es sehr, dass es so einfach geworden ist, an gute Literatur zu kommen, egal in welchem Kaff man wohnt. Ebenfalls ein Leitspruch der Bewegung ist aber auch »Allein machen sie dich ein«: Wir müssen mit unseren Perspektiven miteinander reden und uns dann auch zusammentun. Diese Aufgabe kann mit dem bloßen Lesen eines Buches nicht erfüllt werden. Die gemeinsame Diskussion auf einer Buchmesse kann dafür aber ein Anfang sein.

Die Messe hat im ehemaligen Kulturzentrum Komm begonnen, einem selbstorganisierten Kulturzentrum. Nach einem baustellenbedingten Umzug und der Coronapandemie wird sie wieder hier organisiert. Dennoch war bis zum Anfang dieser Woche unklar, ob sie überhaupt stattfinden kann. Woran lag das?

Im Frühjahr konnten wir die Baustelle besichtigen, mit dem Versprechen, dass bis November alles fertig sei. Vor drei Wochen kam dann die überraschende Nachricht, dass dem nicht so ist. Die Veranstaltungen können zwar dort stattfinden, aber für die Verlage mussten wir neue Räumlichkeiten finden. Das Künstlerhaus der Stadt hat uns dabei geholfen, zwei Ausweichquartiere direkt in der Nähe zu finden. Das ist zwar nicht optimal, aber sehr viel besser als eine Messe ohne Verlage.